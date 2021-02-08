Германия потратит рекордную сумму на оборону в 2021 году

Правительство ФРГ намерено повысить расходы на оборону в текущем году до рекордных 53,03 миллиарда евро, что на 3,2 процента больше, чем в прошлом году. Такую информацию распространило агентство DPA, ссылаясь на документы, переданные Германией в НАТО.

В прошлом году расходы ФРГ на оборону оценивались в 51,39 миллиарда евро, что составило 1,57 процента от национального ВВП, пишет ТАСС. Эксперты отмечают, что рост трат на оборону и повышение в процентном отношении к ВВП связан с коронавирусом, антиковидными ограничениями и падением внутреннего валового продукта.

В НАТО надеются, что увеличение расходов позволит урегулировать разногласия с США, которые требуют справедливого распределения нагрузки в альянсе. Между тем журнал Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад минобороны Германии пишет, что, несмотря на увеличение военных расходов, Бундесвер испытывает хроническую нехватку финансирования и не в состоянии реализовать многочисленные проекты в области вооружений, необходимые для достижения целей планирования НАТО.

Напомним, экс-президент Дональд Трамп не раз заявлял, что Берлин тратит слишком мало денег на оборону в рамках НАТО. Этим же он обосновал решение о выводе части американских войск из Германии. Однако нынешний президент Джо Байден на минувшей неделе заявил о приостановке вывода военных США из ФРГ на время проведения анализа присутствия американских военных в мире.