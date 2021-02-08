Глава Минобрнауки: 37 процентов вузов пока остаются на "удаленке"

В России 1258 вузов и филиалов, и 8 февраля примерно 37 процентов из них еще обучали студентов удаленно. Остальные вернулись к традиционному формату, либо к смешанному обучению. Об этом рассказал в эфире "Вестей" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
- Вузы готовы к выходу с дистанта, но мы смотрим ситуацию в каждом конкретном регионе, - отметил министр. - 462 вуза и филиала из 1258 пока остаются на "удаленке". Остальные либо используют смешанный формат, либо уже вернулись к традиционному обучению. Планируем, что в ближайшие 2-3 недели абсолютное большинство вузов вернется к обычной работе.
Будут ли обязаны преподаватели старше 65 лет возвращаться в аудитории?
- Тем, кто в силу разных причин, в том числе и возраста, не хочет возвращаться в вузы, будет предоставлена возможность общаться со студентами и участвовать в учебном процессе удаленно, - пообещал министр.