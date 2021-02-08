Глава Минобрнауки: 37 процентов вузов пока остаются на "удаленке"

Новости

Минпромторг предложил с апреля начать эксперимент по маркировке БАД 21:37
СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве 20:57
Курс рубля вырос благодаря нефти по 60 долларов за баррель 20:00
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 19:36
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 19:17
В Мурманске выпало рекордное количество снега 19:02
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
08.02.2021 21:40
Рубрика: Общество

Глава Минобрнауки: 37 процентов вузов пока остаются на "удаленке"

Текст: Мария Агранович
В России 1258 вузов и филиалов, и 8 февраля примерно 37 процентов из них еще обучали студентов удаленно. Остальные вернулись к традиционному формату, либо к смешанному обучению. Об этом рассказал в эфире "Вестей" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Вузы готовы к выходу с дистанта, но мы смотрим ситуацию в каждом конкретном регионе, - отметил министр. - 462 вуза и филиала из 1258 пока остаются на "удаленке". Остальные либо используют смешанный формат, либо уже вернулись к традиционному обучению. Планируем, что в ближайшие 2-3 недели абсолютное большинство вузов вернется к обычной работе.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению

Будут ли обязаны преподаватели старше 65 лет возвращаться в аудитории?

- Тем, кто в силу разных причин, в том числе и возраста, не хочет возвращаться в вузы, будет предоставлена возможность общаться со студентами и участвовать в учебном процессе удаленно, - пообещал министр.

Общество Образование Правительство Минобрнауки РГ-Видео

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно