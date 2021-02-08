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08.02.2021 22:48
Рубрика: Общество

Минус вирус

В России быстро снижается число заболевших COVID-19
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8377)
За прошедшую неделю темп прироста заболеваемости коронавирусом снизился с 0,52% до 0,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве. Она подчеркнула, что уменьшение числа заболевших отмечается в 29 регионах, еще в 54 ситуация остается стабильной.

Больше случаев заражения стало только в двух регионах - Костромской и Псковской областях. Почти 20% из всех заболевших в стране - жители Москвы и Санкт-Петербурга, а меньше всего их в Татарстане, Дагестане, Чечне, а также Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

Фото: РИА Новости
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По-прежнему много болеют люди старше пятидесяти лет, однако и в этой возрастной категории населения намечаются улучшения. Так, за последнюю неделю случаев заражения коронавирусом среди граждан в возрасте от 50 до 64 лет стало меньше на 10%, а среди тех, кому за 65 - на 15,2%.

"Можно сказать, что ситуация стабилизируется", - сказала Голикова. Однако она обратила внимание, что до формирования коллективного иммунитета по-прежнему важно носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Ограничительные меры можно будет отменить только после того, как вакцинируются не менее 68,6 млн россиян, не считая детей и переболевших, следует из ее слов.

Для удобства граждан в стране работают 3665 пунктов вакцинации, в том числе мобильные. В ряде регионов на прививку от коронавируса возит специальный транспорт. Из-за большого наплыва желающих вакцинация проводится по предварительной записи, которая с 18 января запущена на портале госуслуг. Пока система работает в тестовом режиме, но с помощью нее на прививку уже записались 49 тысяч россиян. Еще 121 тысяча ждут очереди в листе ожидания.

На 8 февраля в России произведено более 8,62 млн доз вакцины: преимущественно - "Спутник V" и небольшие объемы "ЭпиВакКороны". Голикова подчеркнула, что пока россиянам доступны только 5,5 млн доз вакцины, потому что новые партии препарата перед отправкой в регионы должны пройти контроль качества. Вице-премьер также отметила снижение смертности от COVID-19 в январе: по сравнению с декабрем она уменьшилась более чем на 11% во всех регионах.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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