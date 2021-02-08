Голикова: Ситуация с коронавирусом стабилизируется

За прошедшую неделю темп прироста заболеваемости коронавирусом снизился с 0,52% до 0,4%. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на брифинге в правительстве.

Она подчеркнула, что снижение числа заболевших отмечается в 29 регионах, еще в 54 - ситуация стабильная. Рост случаев заражения отмечается в двух регионах - Костромской и Псковской областях.

По словам вице-премьера, наиболее высокие показатели заболеваемости остаются среди людей старше 50 лет. Однако за последнюю неделю новых случаев коронавируса среди граждан в возрасте от 50 до 64 лет стало на 10% меньше, а среди тех, кому за 65 - на 15,2% меньше.

Всего за последние сутки зарегистрировано 15 916 случаев коронавируса. Почти 20% заболевших - это жители Москвы и Санкт-Петербурга, а меньше всего их в Татарстане, Дагестане, Чеченской республике, а также Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

"Мы ежедневно мониторим ситуацию с коронавирусом в стране. Сегодня можем сказать, что она стабилизируется", - подытожила Голикова.