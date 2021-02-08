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08.02.2021 19:17
Рубрика: Экономика

Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины

Текст: Елена Манукиян
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

В России произведено более 8,62 млн доз вакцины, преимущественно - "Спутник V", также выпущены небольшие объемы "ЭпиВакКороны". Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 8 февраля.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Она отметила, что пока доступны россиянам только 5,5 млн доз вакцины, пояснив, что новые партии препарата перед отправкой в регионы должны сначала пройти контроль качества.

Также в стране работают 3665 пунктов вакцинации, в том числе - и мобильные. В ряде регионов на прививку от коронавируса граждан возит специально организованный транспорт. Многие пункты вакцинации из-за большого наплыва желающих принимают пациентов по предварительной записи, которая с 18 января запущена на портале госуслуг. Сейчас система работает в тестовом режиме, при необходимости дорабатывается. С помощью нее на прививку уже записались 49 тысяч россиян. Еще 121 тысяча ждут своей очереди в листе ожидания.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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