Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины

В России произведено более 8,62 млн доз вакцины, преимущественно - "Спутник V", также выпущены небольшие объемы "ЭпиВакКороны". Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 8 февраля.

Она отметила, что пока доступны россиянам только 5,5 млн доз вакцины, пояснив, что новые партии препарата перед отправкой в регионы должны сначала пройти контроль качества.

Также в стране работают 3665 пунктов вакцинации, в том числе - и мобильные. В ряде регионов на прививку от коронавируса граждан возит специально организованный транспорт. Многие пункты вакцинации из-за большого наплыва желающих принимают пациентов по предварительной записи, которая с 18 января запущена на портале госуслуг. Сейчас система работает в тестовом режиме, при необходимости дорабатывается. С помощью нее на прививку уже записались 49 тысяч россиян. Еще 121 тысяча ждут своей очереди в листе ожидания.