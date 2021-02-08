Google "убьет" браузер Chrome на старых компьютерах

Компания Google скоро выпустит новую версию браузера Chrome с номером 89, в котором будет отключена поддержка процессоров x86, не поддерживающих команды SSE3.

Уведомление о том, что Chrome перестанет обновляться, уже получают владельцы устаревших компьютеров. Так, в версиях Chrome 87 появляется предупреждение о скором прекращении получения апдейтов из-за отсутствия поддержки оборудования.

Команды SSE3 не поддерживают процессоры, выпущенные до Intel Core 2 Duo, то есть, в частности, Intel Atom и Celeron M. При этом Windows 10 требует лишь поддержки SSE2, пишет MSPowerUser.