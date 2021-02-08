Госдума обсудит инициативу о наказании за действия по вводу санкций

Совет Госдумы сегодня рассмотрит инициативу об уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций против российского бизнеса и физлиц. Об этом журналистам сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Инициатива, пояснил он, "касается ответственности за действия, которые направлены на наложение санкций как на наши предприятия, так и на физических лиц".

Спикер напомнил, что когда в Госдуме обсуждали проект об ответных мерах России на санкции США и поддержавших антироссийские рестрикции стран с бизнес-сообществом, "они были единодушны, что надо наказывать за действия, связанные с наложением санкций на предприятия и физических лиц".

"Наказание должно быть очень жестким", - подчеркнул Володин.

Речь идет о проекте, который в мае 2018 года внесли в ГД спикеры обеих палат парламента и главы всех думских фракций. Они предложили дополнить главу 29 УК РФ "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" статьей за исполнение требований иностранных санкций. Максимальная санкция за это деяние - лишние свободы на срок до четырех лет. В том же году документ прошел первое чтение.