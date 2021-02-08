Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин стал одним из героев европейского уик-энда. Он забил три мяча и отдал голевой пас в гостевой встрече с "Нимом" (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции.

Александр Головин впервые в карьере оформил хет-трик. Также в игре с "Нимом" он отдал голевой пас. Фото: Reuters

Игра с аутсайдером первенства получилась для монегасков неожиданно трудной. Хотя начиналось все лучше некуда: уже в стартовые 13 минут Головин оформил дубль. Однако еще в первом тайме "Ним" сравнял счет. После перерыва точный удар Александра со штрафного вновь вывел "Монако" вперед, а Кевин Фолланд с передачи россиянина увеличил преимущество своей команды. Но даже после этого хозяева нашли в себе силы вернуть интригу, забив третий мяч. Впрочем, на большее их не хватило.

Для Головина же этот матч стал первым, в котором он вышел в стартовом составе после возвращения в строй. Из-за серьезной травмы он пропустил четыре месяца. В дебютном поединке после продолжительной паузы Александр забил мяч "Лорьяну" спустя несколько секунд после выхода на замену. А теперь вот отметился хет-триком. Надо полагать, главный тренер монегасков Нико Ковач теперь будет больше доверять Головину и выпускать его с первых минут.

Что касается турнирной ситуации, то "Монако" идет на четвертом месте в таблице с 48 очками. Столько же в активе у "ПСЖ", который свой матч 24-го тура провел накануне против "Марселя" (результат противостояния стал известен после подписания номера "РГ" в печать). Впереди только "Лион" (52 очка) и "Лилль" (51).

Тем временем в чемпионате Италии третью победу подряд со счетом 2:0 одержал "Ювентус". На этот раз в матче 21-го тура туринский клуб одолел "Рому" и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице.

Счет в этой встрече открыл Криштиану Роналду, которому исполнилось 36 лет. Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, португалец находится в потрясающей форме. Неудивительно, что руководство "Ювентуса" предложило ему продлить действующий контракт до конца сезона 2022/23.

Интересный факт - Роналду забил 300 мячей за клуб и национальную сборную после 30-летия.

Что касается российского футбола, то главная тема последних дней - возможное возвращение в "Спартак" Квинси Промеса. По последней информации, "красно-белые" и нынешний клуб игрока "Аякс" практически договорились по всем условиям сделки, и уже в ближайшее время хавбек должен присоединиться к москвичам.

Промес - один из лучших легионеров в истории "Спартака". За четыре года в Премьер-лиге (с 2014 по 2018 год) он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Квинси не только много ассистировал, но и забивал: в 135 встречах он отличился 66 раз.

Тем временем

Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина. Знаковой стала встреча за пятое место клубного чемпионата мира в Катаре между местным "Аль-Духаилем" и южнокорейским "Ульсаном".

Главным арбитром была бразильянка Эдина Алвес Батиста. Помогали Батисте ее соотечественницы Неуса Бак и Мариана де Алмейда.

Кроме того, на этой встрече ФИФА провела эксперимент с тестированием системы автоматической фиксации офсайда. Он носит неофициальный характер, однако в будущем может стать заделом для нового технологического прорыва в футболе.

Добавим, что вчерашний матч закончился победой "Аль-Духаиля" со счетом 3:1. Накануне вечером, уже после подписания номера "РГ" в печать, определился первый участник финала клубного ЧМ: он стал известен по итогам противостояния "Тигрес" (Мексика) - "Палмейрас" (Бразилия). Второй финалист определится сегодня в поединке мюнхенской "Баварии" и египетского "Аль-Ахли". Финал и игра за третье место запланированы на 11 февраля.

Следим за ситуацией

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" состоится 16 февраля в столице Венгрии Будапеште. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ранее немецкое правительство запретило въезд в страну всем прибывшим из районов, затронутых мутациями коронавируса. Такие ограничения были введены как минимум до 17 февраля, но они не касаются граждан Германии или тех, у кого есть вид на жительство в ФРГ. Получалось так, что "Лейпциг" не мог принять "Ливерпуль" на своем стадионе.

Вариантов для проведения матча было несколько - помимо Будапешта рассматривались опции с аренами в Лондоне и Санкт-Петербурге. В результате выбор пал на "Пушкаш Арену", названную в честь легендарного футболиста Ференца Пушкаша.

Добавим, что ответный поединок между "Ливерпулем" и "Лейпцигом" запланирован на 10 марта.