Японская подлодка столкнулась с гражданским судном

Подлодка морских сил самообороны Японии столкнулась с гражданским судном. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

В настоящее время власти островного государства изучают причины и обстоятельства инцидента, который произошел у берегов префектуры Коти около 11:00 по местному времени. При канцелярии премьер-министра создан штаб по сбору информации.

По предварительной информации, коммерческое судно в результате случившегося повреждений не получило. При этом у трех членов экипажа субмарины зафиксированы легкие травмы.

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