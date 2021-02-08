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08.02.2021 11:36
Рубрика: Экономика

Кабмин поддержал распространение ЕГАИС на розничную продажу пива

Текст: Татьяна Карабут
Законопроект, предполагающий распространение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) на розничную продажу пива, получил положительное заключение правительства, рассказал в интервью "РГ" руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Алёшин.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"Подготовлен соответствующей законопроект. Получено положительное заключение правительства. Мы однозначно поддерживаем эту идею. Необходимо обеспечить полную прослеживаемость производства и оборота пивоваренной продукции, распространив ЕГАИС и на розничные продажи пива", - сказал он.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Росалкогольрегулирования пояснил, что сейчас фиксируется поступление пивной продукции в магазин, но не факт её продажи. Тогда как по маркированному алкоголю виден весь путь каждой единицы товара вплоть до реализации конечному потребителю.

Напомним, в июне прошлого года группа сенаторов из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам внесла в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о госрегулировании оборота и производства этилового спирта и алкоголя, сообщал ТАСС. Поправкой предлагалось распространить ЕГАИС на розничные продажи пива. По мнению авторов изменений, это позволит вывести "из тени" продукции более чем на 200 млрд рублей.

В прошлом году министр финансов Антон Силуанов говорил, что ЕГАИС на розничные продажи пива планируется распространить уже в 2021 году. По мнению Силуанова, задача по обеспечению контроля за производством и оборотом пивоваренной продукции пока до конца не реализована. Количество проверок растет, изымается нелегальная продукция, но "системных решений пока еще не принято", говорил министр.

Полную версию интервью с Игорем Алёшиным читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Товары и цены Госрегулирование оборота алкоголя Алкоголь и табак

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