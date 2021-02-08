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08.02.2021 16:34
Рубрика: Культура

Как театрам работать в Digital и не нарушать интеллектуальные права

Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская приняла участие в онлайн-конференции "Театральный комплекс. Новое время". Эксперт рассказала об особенностях работы с объектами интеллектуальной собственности в театральной индустрии и о способах их защиты.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пандемия и развитие новых технологий заставляют индустрию искать новые формы взаимодействия со зрителем. Например, летом 2020 года Большой драматический театр им. Г.А.Товстоногова представил спектакль "Вишневый сад": постановку фрагмента пьесы А.П.Чехова осуществил молодой режиссер Эдгар Закарян в компьютерной игре Minecraft, актеры играли роли и озвучивали персонажей в режиме реального времени, а до спектакля зрители могли "посетить" здание БДТ, Minecraft-копия которого была выстроена игроками под руководством архитектора Андрея Воронова.

Фото: REUTERS/Alexander Demianchuk
Плагиат, или Белые пятна "Черного квадрата" Малевича

Однако, как указала Екатерина Чуковская, с правовой точки зрения такой творческий эксперимент приводит к замене театрально-зрелищного представления так называемым мультимедийным продуктом. Это другая разновидность сложного объекта, которая имеет свою специфику регулирования.

Даже при видеозаписи постановки продюсер вынужден учитывать особенности правового режима аудиовизуального произведения, в которое "трансформируется" спектакль: изменяется состав авторов, появляются дополнительные административные требования. "Аудиовизуальные произведения, в отличие от театральных, всегда были более строго зарегулированы: для использования необходимо получить прокатное удостоверение, если я хочу получить налоговые льготы - удостоверение национального фильма, необходимо депонировать экземпляр в Госфильмофонде, есть большие требования к содержанию. Поэтому, когда театр создает на базе театрально-зрелищного представления аудиовизуальное произведение, он должен учитывать эти дополнительные правила", - напомнила эксперт.

Кроме того, театральная индустрия, предлагая онлайн-постановки, сталкивается и с проблемой пиратства. Для того чтобы защитить права на свое произведение, можно рекомендовать правообладателю предпринять некоторые дополнительные шаги. Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики отметила современные цифровые сервисы, упрощающие взаимодействие с авторскими правами, в частности сервис депонирования n"RIS, позволяющий зафиксировать факт создания произведения, и платформу IPEX - биржу, где правообладатель и покупатель взаимодействуют без посредников.

Выступление Екатерины Чуковской вызвало живой интерес у участников конференции. Многие театры сейчас ищут новые пути коммуникации со зрителями, и им важно уметь юридически грамотно работать с мультимедийным продуктом.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура