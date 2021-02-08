Единые диспетчерские службы, сбора и координации информации (ЕДДС) известны всем. Ведь от четкой работы диспетчерских служб зависит, когда приедет "скорая", насколько быстро будет оказана людям медицинская, спасательная, поисковая помощь.

Теперь эти службы будут работать иначе. Повысят их статус, техническую оснащенность и квалификацию. Для них в МЧС разработан новый госстандарт. Он уже утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Новые правила для диспетчеров вступят в силу с 1 июня.

Документ, который, на первый взгляд, выглядит как чисто технический, на самом деле очень важен, потому что затрагивает интересы, без преувеличения, каждого из россиян. Кстати, сбой в работе ЕДДС вся страна наблюдала на днях в Норильске, когда диспетчер проигнорировал доведенное до него предупреждение о лавинной опасности и вовремя не предупредил о ней персонал горнолыжного курорта. В результате погибли начальник канатной дороги и его семья. И это был, как признают многие в МЧС, системный сбой.

С развалом СССР прекратили существование штабы гражданской обороны, а на их месте сначала не было ничего. Бывали случаи, когда руководство МЧС о чрезвычайных ситуациях в регионах узнавало из теленовостей. Когда же, наконец, создали единые диспетчерские службы, то выяснилось, что статус их низок. Диспетчерам с зарплатой в 10-12 тысяч, чтобы хоть как-то выжить, приходилось совмещать свою работу еще и с работой уборщиц, консьержей, охранников. Понятно, что на такую службу высококвалифицированные кадры не шли. Такая ситуация была, конечно, не везде, но все же не являлась редкостью.

Единые диспетчерские службы со временем стали ядром системы экстренных вызовов "112", а с продвижением программы "Безопасный город" на диспетчеров должны быть заведены более 150 систем безопасности и сбора различного рода информации. То есть роль диспетчеров в такой ситуации резко повышается. Без преувеличения, они должны, быть может, стать не менее квалифицированными, чем авиационные диспетчеры. Соответственно, и оборудование, и условия работы, и статус, и зарплата у них должны быть совершенно иными, нежели сегодня.

О том, что изменится для диспетчеров ЕДДС, корреспонденту "РГ" пояснили во всероссийском НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России, где и разрабатывался новый стандарт.

Случайных людей в ЕДДС больше не будет. Вырастет их зарплата, повысится и сам статус служб

"ГОСТ Р 22.7.01-2021 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения" принят вместо одноименного ГОСТа 2016 года. Там уточнены задачи служб, выполняемые в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. В ГОСТе уточняется также перечень оборудования, которое должно быть в составе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

И, наконец, документ содержит обновленные рекомендации по организационно-штатной структуре и численности сотрудников, определяет их квалификационные требования", - рассказали в пресс-службе ВНИИ ГОЧС.

То есть неподготовленных людей в службах больше не будет. Зарплата у них также изменится, поскольку по новым правилам они должны быть либо введены в состав местных администраций, либо действовать в виде муниципальных казенных учреждений.