Постановление правительства Калининградской области от 1 февраля 2021 года № 41 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калининградской области с 01 января 2021 года в расчете на душу населения в размере 12067 (двенадцати тысяч шестидесяти семи) рублей, для трудоспособного населения - 13153 (тринадцати тысяч ста пятидесяти трех) рублей, пенсионеров - 10378 (десяти тысяч трехсот семидесяти восьми) рублей, детей - 11705 (одиннадцати тысяч семисот пяти) рублей.

2. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







