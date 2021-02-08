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08.02.2021 01:17
Рубрика: Происшествия

Опасная встречная

Количество погибших в ДТП снизилось на 5 процентов
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 25(8376)
По предварительным итогам прошлого года, количество погибших в дорожных авариях сократилось на 5 процентов. Это более чем 900 спасенных жизней. Такие данные привел глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников на совещании по подведению итогов межведомственного взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения.

Открывая совещание, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой напомнил, что в 2020 году завершилось первое в истории Десятилетие действий по повышению безопасности дорожного движения, провозглашенное ООН. На 74-й сессии Генеральная Ассамблея ООН признала Российскую Федерацию лидером взаимодействия в этой области, а также провозгласила запуск Второго десятилетия действий, цель которого - снизить на 50 процентов смертность и травматизм в результате ДТП. По предварительным итогам первого десятилетия, более чем на треть уменьшилось количество ДТП и погибших в них людей. Практически наполовину сократилось число погибших несовершеннолетних, а также пешеходов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В свою очередь Михаил Черников обозначил основные проблемы, влияющие на аварийность. Это смертность, связанная с наездами на пешеходов, управлением автомобилем с признаками опьянения, а также с выездом на встречную полосу. Он обозначил направления сотрудничества с министерствами. С минтрансом - в сфере предупреждения аварийности на пассажирском транспорте, с минздравом - по воздействию на водителей с признаками опьянения, с минпросвещения - по повышению качества подготовки водителей и обучения детей правилам поведения на дорогах.

Происшествия ЧП ДТП

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