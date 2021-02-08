Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России

Причиной каждой третьей избыточной смерти в 2020 году стал коронавирус. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 8 февраля, во время брифинга в правительстве.

Она пояснила, что избыточная смертность в 2020 году составила 17,9%, это разница между показателями прошлого и позапрошлого года. При этом доля умерших именно от коронавируса в 2020 году составляет 31%, а число случаев, когда COVID-19 был не основной причиной смерти, но повлиял на нее - 51%.

"Существенная доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней эндокринной системы, органов дыхания ассоциированы с коронавирусом. То есть, смерть наступает от других заболеваний, но она связана с перенесенным ковидом", - подчеркнула Голикова.

Вице-премьер также отметила, что данные носят предварительный характер и будут уточняться. "Окончательные цифры мы представим позже, включая детализацию причин смертности", - подытожила она.