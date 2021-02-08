Крепкий алкоголь предложили продавать только в спецмагазинах

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова убрать из продуктовых в специализированные магазины алкоголь крепче 15%, сообщает RT.

Причиной он назвал тот факт, что алкогольные ряды в продуктовых магазинах занимают значительные торговые площади. И тем самым они выполняют и рекламную функцию среди граждан, в том числе и детей, которые пришли в магазин или крупный супермаркет для приобретения продуктов питания.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции", - говорится в тексте обращения.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин так оценил предложение убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых магазинов в специализированные алкомаркеты: "Это может быть той точкой, к которой мы должны стремиться". Парламентарий, однако, подчеркнул, что в настоящий момент реализация данного проекта не совсем реальна, однако сама идея - убрать крепкие спиртные напитки из обычных магазинов - является правильной.