Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала первую победу в карьере в матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

В стартовой встрече турнира Кудерметова обыграла в двух сетах украинку Марту Костюк - 6:2, 7:6. К слову, эти спортсменки ранее встречались в полуфинале соревнований в Абу-Даби, где сильнее также оказалась Вероника.

Следующей соперницей Вероники станет ее соотечественница Варвара Грачева. Интересно, что Грачева также впервые победила в матче в Мельбурне, одолев россиянку Анну Блинкову - 6:1, 3:6, 7:6.

Во второй круг женского одиночного турнира вышли еще две наши теннисистки - Дарья Касаткина и Анастасия Потапова. В то же время выбыли из дальнейшей борьбы экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева, уступившая Елене Рыбакиной из Казахстана (6:4, 4:6, 4:6), и Анастасия Павлюченкова, которую обыграла представительница Японии Наоми Осака (1:6, 2:6).

Добавим, что сегодня ночью матчи первого круга провели три ведущих россиянина - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Медведев соперничал с Вашеком Поспишилом (Канада), Рублев - с немцем Янником Ханфманом, а Хачанов - с Александаром Вукичем (Австралия).