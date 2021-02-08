Новости

Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки 16:39
Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов 16:35
Путин поручил подготовить госпрограмму научно-технологического развития 16:27
В Подмосковье снят запрет на посещение ночных клубов 16:19
Реакторный зал недостроенной Крымской АЭС снесут из-за угрозы обрушения 16:18
Легендарная итальянская компания Rifle обанкротилась 16:16
Водителей в Москве предупредили о семибалльных пробках 16:09
Путин спросил ректора МГУ о возможностях изучения мозга человека 16:07
В Мурманской области откроются дворцы бракосочетаний 16:06
Платина подорожала до уровня почти пятилетней давности 16:02
Сергей "Чиж" Чиграков сыграл первые новые песни за 20 лет 16:01
НОК Беларуси получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2022 16:00
На 89-м году жизни умер фотожурналист Николай Рахманов 15:51
Путин проведет серию совещаний по реализации научных программ 15:41
Жена певца Сумишевского скончалась после ДТП под Красноярском 15:30
Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса 15:27
Путин назвал крупным успехом три российские вакцины от коронавируса 15:25
Названы самые частые причины ДТП в Москве 15:16
Путин обратил внимание на проблемы при объединении сил в научной работе 14:57
Путин поручил разработать программу экологического развития РФ 14:50
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году 14:40
Власти Москвы назвали число москвичей, работающих удаленно 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 16:35
Рубрика: Экономика

Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов

Текст: Михаил Загайнов

Курс биткоина установил новый исторический максимум, превысив отметку в 44 тысячи долларов.

Фото: iStock
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, на 16.00 мск стоимость криптовалюты составила 43 309 долларов.

На бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютами, биткоин торговался на уровне 44304 долларов.

Биткоин резко взлетел в цене 16 декабря, когда криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. С тех пор курс вырос более чем вдвое - 8 января был установлен очередной рекорд в 41 950 долларов, затем курс стал заметно корректироваться.

Экономика Финансы Валютный рынок Виртуальные валюты

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона