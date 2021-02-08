Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов

Курс биткоина установил новый исторический максимум, превысив отметку в 44 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, на 16.00 мск стоимость криптовалюты составила 43 309 долларов.

На бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютами, биткоин торговался на уровне 44304 долларов.

Биткоин резко взлетел в цене 16 декабря, когда криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. С тех пор курс вырос более чем вдвое - 8 января был установлен очередной рекорд в 41 950 долларов, затем курс стал заметно корректироваться.