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08.02.2021 19:27
Рубрика: Власть

Лавров: РФ обратится к ОЗХО за комментарием по поднятым Козаком вопросам

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона намерена привлечь внимание руководства Технического секретариата ОЗХО, а также Германии, Франции и Швеции к неясностям, выявленным вирусологом Виталием Козаком в деле Алексея Навального, и попросить прокомментировать их. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД напомнил, что получил открытое письмо от Козака в конце января. В нем эксперт выразил свое мнение относительно имевшихся на тот момент публикаций о лечении блогера в берлинской клинике "Шарите". Так, Козак обратил внимание, что некоторые формулировки немецких врачей весьма расплывчаты. Удивило его и то, что они не провели анализ на содержание в организме пациента медикаментов из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя подозревали интоксикацию ими. Козак нашел целый ряд нестыковок в статье, опубликованной в журнале Lancet на эту тему.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Внимательно ознакомившись с изложенными соображениями, указывающими на выявившиеся противоречия, согласен с тем, что любые вопросы и обоснованные сомнения, касающиеся этого дела, обязательно требуют прояснения", - отметил Лавров. "В связи с тем, что вопросы, которые Козак ставит в своем открытом письме с сугубо научных позиций как специалист в области медицины и биологии, непосредственно затрагивают темы, от которых Запад тщательно уходит во внешнеполитическом диалоге с нами, имеем в виду, если он не будет против, привлечь внимание руководства Технического секретариата ОЗХО, а также Германии, Франции и Швеции к проведенному им анализу и попросить их его прокомментировать", - заявил глава МИД РФ.

Министр также обратил внимание, что Техсекретариат ОЗХО откровенно подыграл Германии в ситуации вокруг блогера. Тот подтвердил выводы Берлина об отравлении блогера, но отказался обнародовать конкретную формулу вещества, якобы обнаруженного в биоматериалах пациента.

"То есть нам предлагают верить им на слово, одновременно выдвигая в неприемлемо ультимативной форме требования о возбуждении российскими правоохранительными органами уголовного дела", - отметил Лавров, добавив, что логичные указания на утаивание западными странами ключевых улик вероятного преступления отметаются без объяснений.

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