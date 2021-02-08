Легендарная итальянская компания Rifle обанкротилась

Знаменитый итальянский бренд джинсовой одежды Rifle в ближайшее время прекратит существование и проведет тотальную распродажу своей продукции по бросовым ценам.

Компания, в которой работало 96 человек, была создана в 1958 году Барберино дель Муджелло недалеко от Флоренции по инициативе братьев Джулио и Фьоренцо Фратини. Rifle не выдержала финансовых испытаний, свалившихся на нее за последние 12 лет. Бренд не смог удержаться на плаву, несмотря на займы и иностранные инвестиции. Последней каплей стал коронакризис и резкое падения спроса на некогда супер популярную одежду и аксессуары.

Пандемия вынудила компанию, являющуюся символом итальянского качества, признанного во всем мире, которая была среди первых, кто начал производить джинсы на Апеннинах, и одной их немногих, которой удалось прорваться на американский рынок, организовать массовую распродажу по смехотворно низким ценам - от 2 до 3 евро. Причем речь идет не только о джинсах, но и о футболках, свитерах, куртках, толстовках, рубашках и обуви.

Ожидается, что в марте не проданная одежда будет собрана со складов в 13 магазинах компании и реализована Институтом принудительных продаж с аукциона во временной точке продаж с соблюдением всех мер санитарной безопасности.