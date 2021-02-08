Новости

Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки 16:39
Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов 16:35
Путин поручил подготовить госпрограмму научно-технологического развития 16:27
В Подмосковье снят запрет на посещение ночных клубов 16:19
Реакторный зал недостроенной Крымской АЭС снесут из-за угрозы обрушения 16:18
Легендарная итальянская компания Rifle обанкротилась 16:16
Водителей в Москве предупредили о семибалльных пробках 16:09
Путин спросил ректора МГУ о возможностях изучения мозга человека 16:07
В Мурманской области откроются дворцы бракосочетаний 16:06
Платина подорожала до уровня почти пятилетней давности 16:02
Сергей "Чиж" Чиграков сыграл первые новые песни за 20 лет 16:01
НОК Беларуси получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2022 16:00
На 89-м году жизни умер фотожурналист Николай Рахманов 15:51
Путин проведет серию совещаний по реализации научных программ 15:41
Жена певца Сумишевского скончалась после ДТП под Красноярском 15:30
Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса 15:27
Путин назвал крупным успехом три российские вакцины от коронавируса 15:25
Названы самые частые причины ДТП в Москве 15:16
Путин обратил внимание на проблемы при объединении сил в научной работе 14:57
Путин поручил разработать программу экологического развития РФ 14:50
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году 14:40
Власти Москвы назвали число москвичей, работающих удаленно 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 16:16
Рубрика: В мире

Легендарная итальянская компания Rifle обанкротилась

Текст: Нива Миракян (Рим)

Знаменитый итальянский бренд джинсовой одежды Rifle в ближайшее время прекратит существование и проведет тотальную распродажу своей продукции по бросовым ценам.

Итальянских родителей возмутило "упрощенное" меню школьных столовых

Компания, в которой работало 96 человек, была создана в 1958 году Барберино дель Муджелло недалеко от Флоренции по инициативе братьев Джулио и Фьоренцо Фратини. Rifle не выдержала финансовых испытаний, свалившихся на нее за последние 12 лет. Бренд не смог удержаться на плаву, несмотря на займы и иностранные инвестиции. Последней каплей стал коронакризис и резкое падения спроса на некогда супер популярную одежду и аксессуары.

Пандемия вынудила компанию, являющуюся символом итальянского качества, признанного во всем мире, которая была среди первых, кто начал производить джинсы на Апеннинах, и одной их немногих, которой удалось прорваться на американский рынок, организовать массовую распродажу по смехотворно низким ценам - от 2 до 3 евро. Причем речь идет не только о джинсах, но и о футболках, свитерах, куртках, толстовках, рубашках и обуви.

Ожидается, что в марте не проданная одежда будет собрана со складов в 13 магазинах компании и реализована Институтом принудительных продаж с аукциона во временной точке продаж с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира