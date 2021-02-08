Лицам без гражданства выдадут временные удостоверения

МВД россии вынесло на общественное обсуждение два проекта приказов министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Оба они касаются скорого введения новых документов - временного удостоверения личности лица без гражданства и справки для следования в дипломатическое представительство иностранного государства.

Бывают случаи, когда иностранцы теряются в России. Или теряют все свои документы. Подобное случалось, к примеру, после чемпионата мира по футболу 2018 года. Чтобы на законных основаниях передвигаться по территории нашей страны и посетить консульство или посольство, таким иностранцам станут выдавать специальную справку.

Эту же справку смогут получить и лица без гражданства. Правда, только в том случае, когда будет установлено, какое из государств готово принять к себе такого человека.

В проекте приказа МВД описываются все детали - как правильно написать заявление для получения такой справки, куда обращаться, как будет выглядеть новый документ.

Другой приказ касается только лиц без гражданства. По данным МВД, в нашей стране на данный момент находится более 5 тысяч лиц с неурегулированным правовым статусом и не имеющих документа, удостоверяющего личность.

Становятся такими лицами, к примеру, освобожденные из колоний иностранцы, которых не удалось депортировать ввиду отсутствия у них хоть какого-то гражданства. Есть и бывшие граждане СССР. Вскоре им станут выдавать специальный документ - временное удостоверение личности лица без гражданства. С ним они смогут официально трудоустроиться. Обновлять такой документ нужно будет ежегодно. И приходить для этого в орган полиции лично. В случае же получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране такое удостоверение будет аннулировано. И его обладатель должен будет покинуть нашу страну в течение 15 дней.