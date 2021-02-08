Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что для достижения успеха в сфере научных исследований необходимо подняться над ведомственной разобщенностью.

"Нам нужно точно подняться над ведомственной разобщенностью", - заявил он на Совете при президенте РФ по науке и образованию. Ведомственная принадлежность так или иначе мешает достижению результата, считает Медведев.

"А результат очевиден должен быть. Результат заключается прежде всего в том, чтобы мы в настоящий момент сконцентрировались на междисциплинарных исследованиях. Нужны комплексные исследования на стыке наук", - отметил зампред Совбеза РФ. По его словам, только в этом случае появится возможность "выдвинуться на передовые рубежи" при том, что уже есть неплохие заделы.

"Коллеги предлагали правительственные комиссии, наверное, это тоже возможный вариант для того, чтобы подняться над ведомственными проблемами и принимать адекватные решения", - сказал Медведев.