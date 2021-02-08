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Текст:   Сергей Тихонов 
10:43 08.02.2021

Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении

Рост оптовых цен на электричество в 2020 году не превысил инфляции, заявил заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С точки зрения оптовых цен нужно отметить, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью", - сказал он.

В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин

По его словам, по итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (Европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции.

Замминистра особо подчеркнул, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне Правительства решениями. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло.

Ранее, газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором было сказано, что оптовые цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимальных значений, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса. В материале сказано, что в 2021 году цены на электроэнергию могут увеличиться еще сильнее. На 3,8% в Европейской части страны и на Урале, и на 13,4% в Сибири.

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