Минприроды разработало методику расчета вреда атмосферному воздуху

Разработать ее "с нуля" поручила вице-премьер Виктория Абрамченко минувшим летом. Заместитель главы правительства, курирующая природоохранительную сферу, заявила: "Анализ природоохранного законодательства показывает правовые пробелы, "белые пятна" - например, до недавнего времени отсутствие регулирования, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти.
Работа по предупреждению и ликвидации последствий для окружающей среды от деятельности предприятий не должна напоминать борьбу с ветряными мельницами. Необходимо сконцентрироваться на реальных механизмах предупреждения экологического вреда. Усовершенствование методик расчета ущерба связаны с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться "загрязнителями". Это касается всех компонентов природной среды - водных объектов, почвы, недр и атмосферного воздуха. Таким образом, в России будет создана комплексная правовая система взаимоотношений, связанных с экологическими последствиями - от механизмов предупреждения аварий до порядка расчета экологического вреда и ликвидации последствий".
Поручение уже выполняется - на данный момент утверждена методика исчисления размера вреда, причинённого атмосферному воздуху.
"Ключевое в принятии методики это то, что теперь можно будет посчитать вред, который наносится воздуху. То есть прозрачность и контроль. И, естественно, оперативные решения, которые будут приниматься, если зафиксировано превышение, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.