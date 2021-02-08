Минприроды разработало методику расчета вреда атмосферному воздуху

Новости

Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки 16:39
Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов 16:35
Путин поручил подготовить госпрограмму научно-технологического развития 16:27
В Подмосковье снят запрет на посещение ночных клубов 16:19
Реакторный зал недостроенной Крымской АЭС снесут из-за угрозы обрушения 16:18
Легендарная итальянская компания Rifle обанкротилась 16:16
Водителей в Москве предупредили о семибалльных пробках 16:09
Путин спросил ректора МГУ о возможностях изучения мозга человека 16:07
В Мурманской области откроются дворцы бракосочетаний 16:06
Платина подорожала до уровня почти пятилетней давности 16:02
Сергей "Чиж" Чиграков сыграл первые новые песни за 20 лет 16:01
НОК Беларуси получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2022 16:00
На 89-м году жизни умер фотожурналист Николай Рахманов 15:51
Путин проведет серию совещаний по реализации научных программ 15:41
Жена певца Сумишевского скончалась после ДТП под Красноярском 15:30
Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса 15:27
Путин назвал крупным успехом три российские вакцины от коронавируса 15:25
Названы самые частые причины ДТП в Москве 15:16
Путин обратил внимание на проблемы при объединении сил в научной работе 14:57
Путин поручил разработать программу экологического развития РФ 14:50
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году 14:40
Власти Москвы назвали число москвичей, работающих удаленно 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 15:53
Рубрика: Общество

Минприроды разработало методику расчета вреда атмосферному воздуху

Текст: Александр Проценко
Минприроды России разработало методики, по которым будут рассчитывать вред, нанесенный атмосферному воздуху. Ведомство уже получило регистрацию Минюста на приказ "Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды".

Разработать ее "с нуля" поручила вице-премьер Виктория Абрамченко минувшим летом. Заместитель главы правительства, курирующая природоохранительную сферу, заявила: "Анализ природоохранного законодательства показывает правовые пробелы, "белые пятна" - например, до недавнего времени отсутствие регулирования, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти.

Фото: istock
Минприроды: Охотхозяйства России перейдут на финские технологии

Работа по предупреждению и ликвидации последствий для окружающей среды от деятельности предприятий не должна напоминать борьбу с ветряными мельницами. Необходимо сконцентрироваться на реальных механизмах предупреждения экологического вреда. Усовершенствование методик расчета ущерба связаны с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться "загрязнителями". Это касается всех компонентов природной среды - водных объектов, почвы, недр и атмосферного воздуха. Таким образом, в России будет создана комплексная правовая система взаимоотношений, связанных с экологическими последствиями - от механизмов предупреждения аварий до порядка расчета экологического вреда и ликвидации последствий".

Поручение уже выполняется - на данный момент утверждена методика исчисления размера вреда, причинённого атмосферному воздуху.

"Ключевое в принятии методики это то, что теперь можно будет посчитать вред, который наносится воздуху. То есть прозрачность и контроль. И, естественно, оперативные решения, которые будут приниматься, если зафиксировано превышение, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Общество Экология Правительство Минприроды

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно