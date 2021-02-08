Минприроды разработало методику расчета вреда атмосферному воздуху

Минприроды России разработало методики, по которым будут рассчитывать вред, нанесенный атмосферному воздуху. Ведомство уже получило регистрацию Минюста на приказ "Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды".

Разработать ее "с нуля" поручила вице-премьер Виктория Абрамченко минувшим летом. Заместитель главы правительства, курирующая природоохранительную сферу, заявила: "Анализ природоохранного законодательства показывает правовые пробелы, "белые пятна" - например, до недавнего времени отсутствие регулирования, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти.

Работа по предупреждению и ликвидации последствий для окружающей среды от деятельности предприятий не должна напоминать борьбу с ветряными мельницами. Необходимо сконцентрироваться на реальных механизмах предупреждения экологического вреда. Усовершенствование методик расчета ущерба связаны с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться "загрязнителями". Это касается всех компонентов природной среды - водных объектов, почвы, недр и атмосферного воздуха. Таким образом, в России будет создана комплексная правовая система взаимоотношений, связанных с экологическими последствиями - от механизмов предупреждения аварий до порядка расчета экологического вреда и ликвидации последствий".

Поручение уже выполняется - на данный момент утверждена методика исчисления размера вреда, причинённого атмосферному воздуху.

"Ключевое в принятии методики это то, что теперь можно будет посчитать вред, который наносится воздуху. То есть прозрачность и контроль. И, естественно, оперативные решения, которые будут приниматься, если зафиксировано превышение, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.