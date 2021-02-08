Минпромторг предложил с апреля начать эксперимент по маркировке БАД

Минпромторг предлагает уже с 1 апреля 2021 года начать тестирование системы маркировки для биологически активных добавок (БАД). Подготовленный ведомством проект постановления правительства размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке проектов нормативных актов.

"Провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", - говорится в тексте проекта.

В перечне, который прилагается к документу, указано 27 кодов ТН ВЭД ЕАЭС, то есть документ распространяется на БАД разных типов, ферментные препараты, витамины и прочую аналогичную продукцию. В перечень включены даже культуры микроорганизмов.

Как указано в документе, целями эксперимента являются: определение и согласование с органами исполнительной власти, и уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента (Центр развития перспективных технологий - ЦРПТ, оператор маркировки, - прим. "РГ") и участниками рынка состава сведений о товаре, позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу БАД. Также среди 9 пунктов указаны апробация полноты и достаточности механизмов маркировки; обеспечение противодействия незаконному ввозу, производству ?и обороту биологически активных добавок, в том числе контрафактных; повышения собираемости налогов и таможенных платежей.

В проекте постановления, говорится, что участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной основе. Для этого им необходимо подать заявку в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минпромторгом и Роспотребнадзором.

"В целях отработки задач эксперимента на производственных площадках производителей, в том числе по выбору оптимальных технологий нанесения средств идентификации, на период проведения эксперимента участникам оборота будет предоставлено специализированное оборудование на безвозмездной основе", - подчеркивается в пояснительной записке к документу.