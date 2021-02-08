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Текст:   Марина Трубилина 
16:55 08.02.2021

Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Количество новостроек превысит объемы строительства допандемийного 2019 года лишь в 2023 году. Такие расчеты приведены в проекте обновленной госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", который представил Минстрой.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Москвичи весь год активно покупали элитное жилье

К 2030 году предполагается увеличить объемы строительства жилья до 120 млн кв.м. При этом в нынешнем году будет построено лишь 78 млн кв.м, считают в Минстрое, в 2022 году - 80 млн кв.м. Превысить объемы строительства 2019 года (тогда было возведено 82 млн кв.м) удастся лишь в 2023 году, когда планируется возвести 85 млн кв.м. В 2024 году строительство должно вырасти до 90 млн кв.м в год. Наиболее существенно ежегодное число новостроек начнет увеличиваться с 2027 года - на 8-12 млн кв.м ежегодно.

В то же время количество семей, улучшивших жилищные условия, наиболее существенно должно вырасти в 2024 году - сразу на 0,5 млн (до 4,2 млн семей). Цель, поставленная нацпроектом "Жилье и городская среда" - улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно - будет достигнута, судя по программе, в 2029 году.

К этому же времени, кстати, должно в пять раз по сравнению с 2018 годом увеличиться количество кредитных организаций, выдающих ипотеку семьям с двумя и более детьми по ставке 6% годовых, установлено в проекте программы.

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