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08.02.2021 13:46
Рубрика: Общество

Минздрав назвал, какие органы чаще всего поражаются при COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Минздрав в обновленных рекомендациях по профилактике и лечению коронавирусной инфекции (10 версия) перечислил, какие органы и системы в организме человека чаще всего страдают при заражении коронавирусной инфекцией.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Так, при COVID-19 может развиваться катаральный гастроэнтероколит, так как вирус поражает клетки эпителия желудка, тонкой и толстой кишки, имеющие рецепторы АПФ2. Есть данные о специфическом поражении сосудов (эндотелия), а также миокарда, почек и других органов. Изменения иммунокомпетентных органов изучены недостаточно, однако есть наблюдения, что ковид может поражать лимфоциты. Также может возникать синдром гиперактивности макрофагов, нетоз нейтрофильных лейкоцитов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Интересно, что на основании способности SARS-CoV-2 поражать различные органы и ткани, высказывается идея о существовании дополнительных рецепторов и ко-рецепторов вируса помимо АПФ2. В частности, обсуждается роль CD147 в инвазии клеток SARS‑CoV‑2.

Может поражать коронавирус и головной мозг. "Изменение обоняния (аносмия) у больных на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС вирусом, проникающим через обонятельный нерв, так и о морфологически продемонстрированном вирусном поражении клеток слизистой оболочки носа, не исключена роль васкулита", - отмечается в рекомендациях.

В наблюдениях, в которых резко преобладают признаки тяжелой дыхательной недостаточности, отмечается картина ОРДС ("шокового легкого" или диффузного альвеолярного повреждения): резкое полнокровие и диффузное уплотнение легких, практически неотличимое от наблюдавшегося при "свином" гриппе А/H1N1pdm (в 2009 г. и в последующие годы). Встречаются также геморрагические инфаркты, обтурирующие тромбы, преимущественно в ветвях легочных вен. Значимых поражений трахеи при этом не наблюдается.

У пациентов с критическим течением COVID-19 развивается васкулярная эндотелиальная дисфункция, коагулопатия, тромбозы, что весьма опасно. Цитокиновый шторм при COVID-19, как правило, приводит к развитию ОРДС, полиорганной недостаточности и может быть причиной летального исхода. Тромбоз легочных артерий иногда прогрессирует до правых отделов сердца, описан тромбоз артерий разных органов с развитием их инфарктов (миокарда, головного мозга, кишечника, почек, селезенки), описана также гангрена конечностей.

Весьма вероятны и прямые вирусные поражения плаценты, в единичных наблюдениях показана возможность внутриутробного инфицирования, клиническое значение которого требует дальнейшего изучения.

Описаны типичные для COVID-19 кожные проявления - от геморрагического синдрома до высыпаний различного вида. Есть данные, что SARS‑CoV2 способен активировать предшествующие хронические инфекционные процессы.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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