Минздрав: У переболевших COVID-19 высок риск развития туберкулеза

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск развития туберкулеза. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

По данным специалистов, после перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Это позволяет предположить, что данная категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза. "Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19", - цитирует РИА Новости документ.

В рекомендациях отмечается, что для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулезной инфекции на начальном этапе ведения пациента с подозрением на COVID-19 необходимо обследование на туберкулез с одновременным тестированием на коронавирус.

При этом последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом до конца неясны. Появляются первые публикации, которые свидетельствуют о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение COVID-19.

Ранее сообщалось, что прививка от туберкулеза вакциной БЦЖ позволяет изменить в раннем возрасте иммунную систему человека. В пандемию коронавирусной инфекции эта вакцина позволяет легче переносить COVID-19, об этом заявила пресс-служба СПбГУ со ссылкой на масштабное исследование вуза, опубликованное в научном журнале Juvenis scientia. Петербургские исследователи систематизировали всю практику и исследования по этой тематике и пришли к выводу: БЦЖ влияет на иммунитет.