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08.02.2021 21:29
Рубрика: Экономика

Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна

Текст: Татьяна Карабут
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два документа, определяющие новые правила работы зерновой отрасли.

Первый касается расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень. Она будет введена со 2 июня и будет рассчитываться исходя из мировых цен на эти культуры. За основу будут взяты биржевые данные о цене экспортных контрактов на пшеницу, кукурузу и ячмень. Участники рынка будут обязаны предоставлять на биржу эти данные.

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Для пшеницы при мировой цене до 200 долларов за тонну пошлина взиматься не будет. При цене выше пошлина составит 70% от разницы между мировой и базовой в 200 долларов. Для кукурузы и ячменя будет применяться тот же принцип расчета, только необлагаемая база составит 185 долларов за тонну.

Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно, исходя из данных по ценам предыдущей недели. Отвечать за это будет минсельхоз.

До 2 июня пошлина на экспорт пшеницы составит: с 15 февраля - 25 долларов за тонну, с 1 марта - 50 долларов за тонну. На кукурузу и ячмень с 15 марта по 2 июня будет действовать пошлина 25 и 10 евро соответственно.

Второе постановление правительства касается поддержки аграриев. Все экспортные пошлины на зерно должны вернуться им в виде субсидий. Средства от пошлин будут поступать в регионы пропорционально объемам произведенной продукции. Уже регионы будут распределять субсидии по аграриям. По оценке правительства, за счет господдержки участники зернового рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции.

Такой механизм "зернового демпфера" должен предотвратить рост цен на зерно на российском рынке (и на конечную продукцию), создать долгосрочные условия работы зерновой отрасли и привлечь в нее дополнительные инвестиции, рассчитывают в правительстве.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Механизм плавающей пошлины необходим для стабилизации внутренних цен на зерно, согласен председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его мнению, после подписания постановлений рынок получит предсказуемые и четкие правила игры. Введение механизма не отразится на динамике экспорта зерна, уверен Зернин. Участники Союза намерены выбрать полученные экспортные квоты в полном объеме. Но в следующих сезонах при изменении ценовой ситуации и достижении баланса интересов всех участников зернового рынка Союз планирует обсуждать с правительством возможность обнуления пошлины.

Введение экспортных пошлин на зерно - это мера, которая поможет многим компаниям мясной отрасли поддержать приемлемый уровень рентабельности и избежать сокращения производства, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. При этом, по его мнению, интересы отрасли растениеводства должны быть максимально учтены, так как она является основой продовольственной безопасности нашей страны.

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