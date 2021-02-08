Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в РФ

Россия высылает первого секретаря посольства Албании в Москве. Об этом было заявлено послу республики Арбену Газиони, который сегодня был приглашен на Смоленскую площадь. Главе дипмиссии была вручена нота об объявлении указанного сотрудника посольства персоной нон грата.

Как отметили в МИД РФ, "данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря Посольства России в Тиране". По мнению российских дипломатов, действия албанской стороны являются "провокацией", с помощью которой местные политики пытаются получить поддержку антироссийских сил в рамках начавшейся в стране избирательной кампании.

Как подчеркнули на Смоленской площади, "действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами". "Такая непоследовательность достойна сожаления", - заключили в МИД РФ.