Мультсериал "Панда и Крош" выходит в России

Анимационный сериал для детей "Панда и Крош", который стал первым российско-китайским совместным проектом в анимации, предстанет перед нашим зрителем.

Уже сегодня, 8 февраля в 17:00 премьера сериала пройдет на федеральном телеканале для всей семьи "Карусель". А завтра первые серии появятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. Осенью сериал будет транслироваться на YouTube. Всего выйдет 52 эпизода по 11 минут. В январе этого года премьера сериала состоялась в Китае, на детском телеканале CCTV.

В главных ролях - китайская Панда ХэХэ и Кролик Крош из мультсериала "Смешарики". Они - лучшие друзья. Каждую ночь Панда и Кролик просыпаются в магазине игрушек и отправляются на поиски приключений вместе со своими друзьями, другими игрушками. Среди них: Рори - чувствительный Робот, который всего боится; Лили - кукла, которая очень любит книжки; Скутер - маленький самокат; Енот - хулиган и шутник; Амелия - самолет с необыкновенными мечтами; и Слониха, которая заботится обо всех, как мама.

Написание сценариев, разработку мира персонажей и их внешнего облика, создание анимации и другие творческие и технические аспекты производства осуществляла международная команда специалистов из России, Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, США и Великобритании. Сериал - совместный проект группы компаний "Рики", FUN Union и CCTV Animation Group.