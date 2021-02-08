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08.02.2021 12:20
Рубрика: В мире

На президента Сербии готовилось покушение

Текст: Юрий Когалов

Сербская полиция предотвратила покушение на президента республики Александра Вучича. Как передает ТАСС со ссылкой на начальника управления криминальной полиции Богдана Пушича, нападение должно было состояться 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.

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По словам Пушича, для защиты главы государства в тот день было привлечено свыше 850 спецназовцев. А на прошлой неделе полиция задержала 17 членов организованной преступной группы, маскировавшихся под футбольных болельщиков. В квартирах злоумышленников были обнаружены две снайперские винтовки. По данным стражей порядка, они также причастны к жестоким убийствам, похищениям, вымогательству, торговле наркотиками.

Отмечается, что угроза жизни президенту республики возникла после того, как в прошлом году он объявил войну мафии. Этому предшествовал серия убийств, явно связанных с мафиозными разборками. По словам Вучича, криминалу "не удастся победить государство".

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