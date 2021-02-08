На президента Сербии готовилось покушение

Сербская полиция предотвратила покушение на президента республики Александра Вучича. Как передает ТАСС со ссылкой на начальника управления криминальной полиции Богдана Пушича, нападение должно было состояться 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.

По словам Пушича, для защиты главы государства в тот день было привлечено свыше 850 спецназовцев. А на прошлой неделе полиция задержала 17 членов организованной преступной группы, маскировавшихся под футбольных болельщиков. В квартирах злоумышленников были обнаружены две снайперские винтовки. По данным стражей порядка, они также причастны к жестоким убийствам, похищениям, вымогательству, торговле наркотиками.

Отмечается, что угроза жизни президенту республики возникла после того, как в прошлом году он объявил войну мафии. Этому предшествовал серия убийств, явно связанных с мафиозными разборками. По словам Вучича, криминалу "не удастся победить государство".