Уже в четверг, 11 февраля, сборная России стартует на первом турнире в 2021 году. Им станут Шведские игры, которые наша команда начнет матчем против Финляндии. А накануне в режиме онлайн состоялась пресс-конференция с участием руководства и игроков сборной.

Александр Самонов (в центре) - один из немногих в этой сборной, кто играл на Кубке Первого канала. Фото: Михаил Синицын/РГ

Гимн трудно заменить

Последнее такое мероприятие проводилось еще в декабре. С тех пор вопросов у журналистов накопилось немало. Ведь в январе у Беларуси успели отобрать чемпионат мира и целиком доверить его Латвии, а еще полным ходом идет обсуждение, чем заменить отечественный гимн, которого сборная России будет лишена из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. С этого и начался разговор.

- Мы члены IIHF (Международная федерация хоккея. - Прим. "РГ") должны исполнять указание совета, - подчеркнул президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. - Все сводилось к безопасности игроков. Было хорошее предложение Словакии, но переезды, пандемия - неизвестно, когда все это прекратится. В результате проведем турнир в Латвии, почти все проголосовали за него. Что касается присутствия зрителей, это уже вопрос к Евросоюзу. Никто не может прогнозировать, что будет в Латвии в мае. Мы хотим, чтобы был полноценный праздник с болельщиками.

Комментируя слухи о том, что российский гимн на ЧМ-2021 может заменить "Катюша", Третьяк отметил, что есть и другие варианты.

- "Катюша" хорошая песня, но есть и спортивные песни, например, "Герои спорта". Там есть слова "Нам победа нужна". Я всю жизнь выходил на лед под музыку из песни "Трус не играет хоккей". На Олимпиаде в Пхёнчхане мы выступали под олимпийским гимном. Как будет на предстоящем чемпионате мира, решится на совете IIHF в марте, - поведал Владислав Александрович.

Профессор снова в деле

После того как информационный голод журналистов был утолен, перешли к делам более насущным. К примеру, многих удивило, что в Стокгольм сборную повезет не главный тренер команды Валерий Брагин, а наставник провалившейся на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне "молодежки" Игорь Ларионов. Оказывается, в этом есть свой практический смысл.

- Впереди юниорский (до 18 лет) чемпионат мира. Мы там рассчитываем только на "золото". Тренерский штаб сформирован из тренеров, которые поедут на этот турнир. Ларионов, кстати, тоже туда отправится. Нам важно, чтобы Игорь Николаевич получал практику в работе с командами до 20 лет. А с Валерием Брагиным мы на связи, все вопросы обсуждаем, - заверил первый вице-президент ФХР и по совместительству глава штаба сборной Роман Ротенберг.

Сам Ларионов, получивший в бытность игроком прозвище "профессор", к новому вызову готов.

- Тренерский опыт - это очень сложный и неровный опыт, - философски заметил специалист. - Всегда делаешь какие-то выводы из того, что произошло, и двигаешься вперед. Не стоит зацикливаться на том, что было. После МЧМ-2021 испытывали разочарование, но жизнь продолжается. Сегодня у меня новая команда, новые люди, мне очень интересно этих ребят посмотреть в деле. Думаю, парни готовы.

Капитан из Нижнего

Вы спросите, при чем тут молодежная и тем более юниорская сборные, если речь о взрослом турнире? А все очень просто. По традиции, тренеры решили проверить на Шведских играх молодежь. Средний возраст нашей команды на турнире составит порядка 22 лет: такой юной команды в Стокгольм наши еще не привозили.

Из тех, кто играл на Кубке Первого канала, в эту сборную попали только голкипер СКА Александр Самонов да Артем Минулин из магнитогорского "Металлурга". Зато сразу несколько игроков еще совсем недавно выступали за ларионовскую "молодежку". Капитанить этой бандой будет форвард нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров. 26-летний форвард проводит выдающийся сезон: на данный момент с 58 (20 голов+38 передач) он третий бомбардир регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На самом деле, никто бы не удивился, получи Дамир вызов уже на Кубок Первого канала, где за сборную играли все лучшие.

Игорь Ларионов: После МЧМ-2021 испытали разочарование, но жизнь продолжается. Сегодня у меня новая команда, новые ребята

- Не расстроился, что тогда не вызвали, - ответил хоккеист на вопрос корреспондента "РГ". - У нас много хоккеистов, которые проводят хороший сезон. Что касается меня, сезон складывается хорошо, но это не только моя заслуга, партнеры у меня отличные.

Капитаном в сборной Дамир будет впервые, а вот в клубе почетную нашивку он уже носил.

- Если что, роль дядьки исполнить готов, - заверил Жафяров. - Но у нас такая команда собралась, что обойдемся без лишних слов. Ребята и так все понимают.

Где будем смотреть

11 февраля, четверг, "Матч ТВ"

16.55. Россия - Финляндия. Прямая трансляция

13 февраля, суббота, "Матч ТВ"

17.55. Россия - Швеция. Прямая трансляция

14 февраля, воскресенье, "Матч ТВ"

13.55. Россия - Чехия. Прямая трансляция