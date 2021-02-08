Ваша пенсия несправедливо мала, и мы точно знаем, что ее должны увеличить. Наши юристы готовы законным образом добиться ее прибавки - подобные звонки с заманчивым предложением раздаются в последнее время в квартирах пенсионеров во многих крупных городах страны.

Звонившие прекрасно осведомлены, с кем они говорят - они знают имя и отчество. Объясняют, что их специализация - увеличение пенсий. Затем следует приглашение в офис на подписание договора.

И пожилые люди принимают предложение. Так или примерно так начинается циничная процедура, в конце которой старики потеряют деньги, здоровье, время и веру в добрых помощников. Все это на их пенсии не скажется. А убытки, которые они понесут из-за действий мошенников, в десятки раз превысят обещанные доплаты.

Фирма исчезает за день

Пенсионер Василий Николаевич летом прошлого года в своем почтовом ящике нашел письмо, адресованное ему лично. Его приглашали в "подразделение Пенсионного фонда по вопросу перерасчета пенсии". Был указан адрес и номер телефона. Уже на следующий день пенсионер был в офисе. Серьезный мужчина объяснил ему, что пенсия у него должна быть больше. И это его сотрудники обязательно сделают. Самому бегать по инстанциям пожилому человеку не надо - они все сделают сами. Но перерасчет пенсии - дело серьезное, надо договор заключить. Итог двухчасового визита - пожилой человек подписал предложенный ему договор и заплатил по нему 60 тысяч рублей. Ему объяснили, что надо подождать результата месяц.

Но прошел не один месяц, а пенсия приходила в прежнем объеме. По адресу "филиала Пенсионного фонда" пенсионер никого не нашел. Представительного офиса тоже не было. Телефоны не отвечали. В полиции, куда Василий Николаевич отнес заявление, ему сказали, что он не первый, который ищет эту пропавшую фирму. Внук взял у деда договор и проверил его в интернете. Похожие по названию встречались. А конкретно этой не было.

Обман в два хода

Недавно в Московскую коллегию адвокатов обратился врач-пенсионер. Пожилой заслуженный человек ответил на звонок с заманчивым предложением увеличить размер ежемесячной пенсии. На том конце провода были готовы представлять его интересы в Пенсионном фонде, участвовать в судебных тяжбах и главное - гарантированно добиться перерасчета пенсии тысяч на 5-7 больше нынешней. В общей сложности, заключив два договора с неведомой фирмой, врач потерял около 500 тысяч рублей.

На взгляд человека, разбирающегося в юридических тонкостях, имели место мошеннические действия с участием должностных лиц и руководителей двух фирм. Знакомьтесь - ООО "ЭСКАДА" (генеральный директор Олеся Шитикова) и ООО "Юридическое Бюро Социальные Гарантии" (генеральный директор Павел Стремоухов).

По первому договору, который пенсионер подписал с "ЭСКАДА", обязательства не были выполнены и компания, получив деньги, пропала. Прошло несколько месяцев, и пенсионеру-врачу снова позвонили. На том конце провода посетовали, что заключенный им прежний договор был с "недобросовестными людьми" и предложили заключить новый с якобы более надежной компанией. Она называлась красиво - ООО "Юридическое Бюро Социальные Гарантии". Правда, сумма во втором договоре была уже больше. Пожилого человека не насторожила ни осведомленность звонившего о наличии у него прежнего договора, ни увеличившаяся сумма, ни абсолютно идентичные прежним тексты новых договора и доверенности. Поменялись только название, реквизиты компании и ФИО директора.

И закончилось все стандартно: никакой работы выполнено не было, в суды никто не ходил и пенсия не выросла. Зато деньги по условиям договора были заплачены доктором полностью.

А на его звонки просто перестали отвечать.

Заключив два договора с фирмой, гарантировавшей ему увеличение пенсии на 5-7 тысяч рублей, доверчивый пенсионер потерял около 500 тысяч

Опасная подпись

Как правило, пенсионеры не всегда могут разобраться в непростых вопросах их социального обеспечения и исходят только из размера пенсий, которые, не такие уж и большие. Тем более, меняются условия и размеры выплат.

Тут-то и появляется благодатное поле для мошенников. Большинство пожилых людей доверяет убедительному, вкрадчивому голосу, откликается на редкие нынче, к сожалению, внимание и заботу, а главное, на манящую перспективу улучшить свой достаток.

Для придания видимости серьезности своих намерений и их законности мошенники предлагают подписать договор об оказании юридических услуг и оформить на них доверенность. Сумма оплаты по договору варьируется от 100 до 350 тысяч рублей. Тут стоило бы обратиться к простому расчету и поделить общую сумму, к примеру, на 5 (из расчета выплаченных по договору, например 350 000, и обещанных 5000 надбавки в месяц). Получается, что уплаченные деньги несоразмерны возможной выгоде.

Важный момент. Для большей убедительности обманщики говорят, что они - адвокаты из адвокатских коллегий. Но вот договор предлагают заключить с обычным ООО.

Еще очень важное обстоятельство, на которое обязательно должны обратить внимание пенсионеры при заключении договора. В тексте, предлагаемом мошенниками, видно несоответствие обещанного объема работы и гарантируемых результатов тому, что непосредственно указано в предмете договора. Так, вместо представления интересов в компетентных органах и в суде по конкретному делу в пункте "перечень оказываемых услуг" записаны самые общие фразы: "правовой анализ ситуации, подбор специалиста, представление в суде, Пенсионном фонде" .

У добросовестных адвокатов есть золотое правило - как только в договоре появляются подобные, так называемые, "резиновые" формулировки - это сигнал о заключении кабальной сделки. Это возможность для мошенников законным способом уйти от выполнения обещанных устно, но не прописанных обязательств.

По сути, при таких формулировках никаких конкретных обязанностей мошенники на себя не берут и всегда могут сказать, что услуга была оказана. Но чаще они просто исчезают. Кстати, и при заключении такого договора, как правило, юридический адрес не соответствует фактическому, что прямо противоречит законодательству и за что предусмотрен штраф от 5000 до 10 000 рублей.

Важно обратить внимание и на составление доверенности. Как правило, мошенники предлагают свой образец, с которым доверчивый пенсионер и идет к нотариусу. По содержанию такая доверенность - практически генеральная. Подписав ее, пенсионеры дают мошенникам огромные полномочия. Такие доверенности необходимо отзывать сразу, как только возникают подозрения. Часто в таких документах в качестве доверенного лица указывается не физическое лицо, как того требует закон (статья 185 Гражданского кодекса РФ), а юридическое. И это тоже - сигнал тревоги.

Для большей убедительности обманщики часто говорят, что они адвокаты из адвокатских коллегий. Но вот договор предлагают заключить с обычным ООО

Что делать

Прежде чем заключить договор на представление ваших интересов, поинтересуйтесь этой компанией, ее благонадежностью. Посмотрите в интернете их сайт. А если его нет, то это уже основание насторожиться. Введите в поисковик название и ФИО руководителя организации и увидите определенную информацию, например, на сайте налоговой, сайте Московского городского суда и пр. Если навыков работы с компьютером нет или их недостаточно, хорошо бы обратиться к родным или знакомым за советом.

И никогда не стоит верить быстрым предложениям и железным гарантиям 100-процентного результата.

Испытано на себе

Защитник без фамилии

Повод для обращения в юридическую компанию за консультацией у меня был: когда оформляла документы на пенсию, не засчитали в стаж работу на самом первом предприятии. Сказали, что печать нечеткая и надо доказать, что работала там. Фирму, которая обещала решить все проблемы, нашла просто - зашла в интернет. Там множество предложений.

Остановилась на презентабельном сайте, украшенном гербом с двуглавым орлом, ссылкой на то, что "Проект реализован в рамках ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 ноября 2011 г. N 324 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (орфография сохранена).

Вроде бы вот они, гарантии. Да и сама компания находится в бизнес-центре в самом сердце Екатеринбурга - до мэрии один квартал. Но дальше начались нюансы, на которые не каждый человек обратит внимание.

В частности, назначив время встречи, мне указали только номер офиса, без названия компании. Что за фирма находится по данному номеру, охранник уточнить не смог. Среди извилистых коридоров нашла указанный офис с табличкой "Свой защитник", региональный центр правовой поддержки". Это название явно не совпадало с представленным на сайте.

Мой потенциальный защитник фамилии своей не назвал. Дал визитку, где тоже были указаны только имя и отчество: Андрей Андреевич. Получается, если что, и спросить не с кого.

Андрей Андреевич сразу честно предупредил, что эта консультация будет для меня абсолютно бесплатна. А вот остальные действия по решению моей проблемы (которая, естественно, будет решена!) - на платной основе после подписания договора. На мою просьбу получить текст договора, чтобы изучить его дома, тем более что очки с собой не взяла, было отвечено категоричным отказом. Вникать и раздумывать - только здесь. А вникать было во что.

Мне предлагалось заключить договор не с юридической организацией "Свой защитник", а с неким индивидуальным предпринимателем Хуснутдиновым Азатом Ризаевичем. Именно он за некую выплаченную мной сумму отвечал бы за решение моей проблемы. Договор предполагал оформление юристами центра в течение двух недель запроса в Пенсионный фонд по моему делу. Запрос этот я сама должна буду доставить в ПФР. После ответа, на который уйдет примерно месяц, юристы проанализируют ситуацию, чтобы понять, подавать ли заявление на перерасчет и дополнительную выплату. Либо подавать иск в суд. Но это уже по другому договору и за другие деньги.

Суммы долго не озвучивались, пока не стало понятно - без них я просто развернусь и уйду. Оказалось, этот договор оценен финансовыми специалистами фирмы в 30 тысяч рублей. Мне, как пенсионерке, готовы предоставить скидку в 25 процентов, то есть 22 500. Можно частями, и лучше первый взнос уже сейчас. Когда я тактично сказала: "Подумаю и приду позже", - началась буря эмоций. А в голове вертелось: "Пора уходить. И быстро".

Подготовила Светлана Добрынина, Екатеринбург