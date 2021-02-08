Назван гонорар Волкова за победу над Оверимом в турнире UFC

Стал известен гонорар российского бойца UFC в тяжелом весе Александра Волкова за победу над Алистаром Оверимом.

Как сообщает Sports Daily, несмотря на победу, Волков получил за бой намного меньше своего поверженного соперника.

Гонорар россиянина за бой составил 85 тысяч долларов, еще 85 тысяч он получил за победу. Благодаря тому, что россиянин получил бонус в размере 50 тысяч долларов и около 5 тысяч в качестве дополнительных выплат, общая сумма составила 225 тысяч долларов.

При этом Алистар Оверим заработал 415 тысяч долларов.

Бой шестого номера рейтинга UFC Волкова и обладателя пятой позиции Оверима состоялся рано утром в воскресенье в Лас-Вегасе.

Россиянин добился победы техническим нокаутом во втором раунде. Для Волкова эта победа стала 33-й в карьере. После окончания поединка он заявил, что готов бороться за чемпионский титул.