Не менее трех человек пострадали при землетрясении на Филиппинах

По меньшей мере три человека пострадали на Филиппинах после мощного землетрясения в южной части страны. Речь идет о жителях острова Минданао, сообщил телеканал ABS-CBN.

Все случилось в воскресенье днем. Седьмого февраля специалисты Института вулканологии и сейсмологии страны зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в южной части Филиппин. Позднее магнитуда была скорректирована до 6,1, пишет РИА Новости.

По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, землетрясение также повредило две церкви.