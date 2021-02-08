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08.02.2021 20:06
Рубрика: Власть

Перейдут на личности

Нотариусов могут привлечь для подключения граждан к судам в режиме онлайн
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
На научно-практической конференции в Совете Федерации прозвучала идея подключить нотариусов к проведению судебных процессов в формате веб-конференций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В период пандемии судебные процессы в режиме онлайн стали обычным делом. Граждане получили возможность подключаться к судебному заседанию с личных компьютеров в формате веб-конференции. Для этого участники процесса должны подать специальное заявление и пройти идентификацию через портал госуслуг. Предложенную Верховным судом страны технологию начали активно внедрять и суды в регионах.

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Конечно, активно применять онлайн-режим в судебных процессах заставила пандемия. В профессиональном сообществе сложился консенсус: правосудие не может полностью перейти в виртуальный режим. Лучше, чтобы судья видел участников процесса лично, а не на экране монитора. Но жизнь есть жизнь, и все-таки электронные технологии будут применяться чаще.

По мнению экспертов, в некоторых случаях подключение к онлайн-процессу нотариуса будет совсем не лишним. Человек в определенных ситуациях может принять участие в суде из нотариальной конторы. Например, когда надо не просто говорить и наблюдать, но представить юридически важные документы. Нотариус может перевести бумажный документ в электронную форму с сохранением юридической силы. Бумага и цифровой файл будут равнозначны. Просто же отсканированный вручную документ не будет обладать таким юридическим значением.

Другая ситуация: необходимо не просто идентифицировать человека, но быть уверенным, что он дает показания добровольно, не под давлением. Допустим, речь о допросе свидетеля. Когда человек лично присутствует на судебном заседании, судья оценивает не только его слова, но и поведение, массу других факторов. Если свидетель подключился в режиме онлайн (сегодня по причине самоизоляции, завтра - по причине того, что живет в другом городе), многое остается за кадром. Здесь помочь мог бы нотариус. Выход на связь из нотариальной конторы стал бы дополнительной гарантией, что показания даются добровольно.

Нотариусы могли бы участвовать в ситуациях, когда требуется запросить и подтвердить у свидетеля подписку о том, что он дает достоверные показания.

Ранее сообщалось, что подобный законопроект уже разрабатывается в рамках государственной программы "Цифровая экономика". Сейчас идеи цифрового развития нотариата обсудили законодатели и представители профессионального сообщества в ходе конференции в Совете Федерации.

Фото: iStock
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Участники также обратили внимание на проблему, которая стала очень актуальна на фоне повсеместного внедрения IT-технологий и распространения электронных форматов: это так называемое цифровое неравенство. Кто-то привык расплачиваться, поднеся телефон к кассе. А кто-то не имеет даже электронной почты. Как отмечают эксперты, значительная часть населения страны не пользуется гаджетами и постоянным доступом в интернет. Поэтому полный переход на цифровые форматы взаимодействия для них невозможен.

"Есть целые регионы, которые в силу цифрового неравенства нуждаются в поддержке на законодательном и методологическом уровне", - отметила первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Как обратила внимание сенатор, многие люди и вовсе боятся цифровых технологий в силу незнания и малой информированности. В их число прежде всего попадают пожилые граждане.

Выход на связь из нотариальной конторы мог бы стать дополнительным доказательством, что человек дает показания добровольно

Нотариус может взять на себя роль проводника в мир электронного гражданского оборота, обеспечив при этом защиту прав и законных интересов граждан вне зависимости от уровня их "цифровой" грамотности.

Тем более что страхи многих граждан перед электроникой не так уж необоснованны. Многие эксперты отмечают: в период пандемии резко выросло число именно электронных мошенничеств. Личные контакты ограничены, и мошенники стали придумывать всевозможные виртуальные схемы.

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