Новый очаг птичьего гриппа обнаружили на востоке Японии

Новый, уже восьмой, очаг птичьего гриппа специалисты зафиксировали в префектуре Тиба, что на востоке Японии. На ферме, где обнаружены зараженные птицы, уничтожат около 250 тысяч кур, пишет Kyodo.

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на одной из ферм в городе Соса. Для предотвращения распространения инфекции власти Тибы запретили вывоз птицы за территорию радиусом десять километров вокруг птицефабрики, а также их перемещение в радиусе трех километров вокруг очага, пишет ТАСС.

В минувший четверг, четвертого февраля, в префектуре Тиба уже было уничтожено порядка 170 тысяч кур по причине заражения. Отметим, что с ноября 2020 года инфекционные вспышки выявлены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах Японии, этот показатель стал самым масштабным за всю историю страны. В связи с этим местные власти уничтожили свыше шести миллионов кур.