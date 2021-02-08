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08.02.2021 12:00
Рубрика: Экономика

Переобучение за счет нацпроекта прошли 115 тысяч россиян

Текст: Елена Манукиян

Новую профессию в прошлом году за счет средств нацпроекта "Демография" освоили 125 тысяч россиян, сообщили в Роструде.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Обучение прошли 36 тысяч женщин, в том числе - декретницы и безработные мамы дошкольников. Также квалификацию повысили люди старшего возраста - всего 89 тысяч граждан старше 50 лет. При этом 25 тысяч из них получили профессию в соответствии с международными стандартами Worldskills.

В Роструде напомнили, что с этого года программы обучения вошли в новый федеральный проект - "Содействие занятости". Он включает профпереподготовку за счет федеральных средств граждан, состоящих на учете в центрах занятости, в том числе - в возрасте 50-ти лет и старше, а также женщин в декрете или нетрудоустроенных мам с детьми младше 7 лет, если они не могут найти работу.

Планируется, что в 2021 году новые профессиональные знания получат не менее 115 тысяч человек, на это в федеральном бюджете предусмотрено почти 7 млрд рублей. В период с 2022 по 2024 годы переобучение смогут проходить по 125 тысяч граждан ежегодно.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Роструд

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