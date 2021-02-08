Первый хит ЧМ-2021 по фигурному катанию исполнят Полина Гагарина и Монс Зелмерлев

Шведская Ассоциация фигурного катания и Международный Союз конькобежцев (ИСУ) "с гордостью сообщают, что официальная песня чемпионата мира по фигурному катанию-2021 будет исполнена международными знаменитостями Монсом Зелмерлевом и Полиной Гагариной. Сингл с песней выйдет 19 февраля 2021 года". Об этом пишется в только что вышедшем пресс-релизе ИСУ.

Чемпионат, такой долгожданный и желанный, пройдет на Эрикссон Глоб Арене с 22-го по 28-е марта. Песня "Круги и квадраты" написана специально для этого события. А шведский певец, победитель "Евровидения-2015" с песней "Герои" и серебряный призер этого конкурса россиянка Полина Гагарина, покорившая зрителей своим хитом "Миллион голосов", исполнят вместе "Круги и квадраты" во время Гала-представления 28 марта.

И хотя, как подтверждает релиз ИСУ, чемпионат пройдет без зрителей, болельщики всего мира увидят соревнования по телевидению.

"Надеемся, что официальная песня мирового чемпионата -2021 по фигурному катанию получит признание, которым мы сможет гордится. Ее исполнение двумя певцами мирового уровня придаст песне исключительную популярность и вызовет интерес у любителей фигурного катания", - предварила появление будущего хита Ульрика Молин, директор мирового первенства.

"Когда мы создавали песню, мы старались представить в ней драму и динамизм фигурного катания, - заявил Монс Зелмерлев. - Искренне полагаю, что мы создали настоящую ледовую мелодию".

А вот что сказала Полина Гагарина: "Для меня участие в проекте означает не просто путешествие в красавицу-Швецию на чемпионат мира. Я мечтаю попасть в атмосферу фигурного катания. Восхищаюсь фигуристами. Все, что они делают, видится мне немыслимой фантастикой. Счастлива, что вместе с Монсом мы споем главную песню этого чемпионата".