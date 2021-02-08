Песков подтвердил интерес России к возрождению отношений с ЕС

Россия хотела бы восстановить отношения с Евросоюзом, но выступает против вмешательства в интересы друг друга и двойных стандартов. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что итоги его поездки в Россию говорят о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с ЕС, Песков заявил: "Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем".

"Мы не были инициаторами сворачивания этих отношений", - напомнил пресс-секретарь президента.

"Мы исходим из необходимости учета интересов друг друга. Считаем это абсолютной необходимостью для выстраивания отношений. Мы категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов", - продолжил Песков.

"В этом плане мы будем действовать очень решительно и здесь ни у кого не должно быть никаких сомнений. Но это не значит, что мы каким-то образом хотели бы отдаляться или еще больше ухудшать и без того скудные отношения между Москвой и Брюсселем, наоборот, мы заинтересованы в развитии", - заключил он.