Работа по повышению благосостояния граждан будет продолжена. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"С тем, что в 1990-е годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. С тем, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться", - сказал Песков, комментируя слова главного редактора RT Маргариты Симоньян о пенсиях.

"Безусловно, какие-то негативные периоды, такие "черные полосы" в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно", - продолжил пресс-секретарь президента. Песков уточнил, что "черные полосы" - это мировые экономические кризисы, глобальные ситуации, как нынешняя беспрецедентная пандемия.

"Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, и президент всегда об этом говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил слова Владимира Путина, что в плане пенсионного обеспечении надо еще работать и работать. "Понятно, что скачкообразно сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным, но поэтапно - это то, что обязано делать государство, это то, что оно делает", - заключил он.