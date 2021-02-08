Песков рассказал о темах Послания президента

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин будет говорить о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны, а также затронет тему выборов в Госдуму. Дата еще прорабатывается. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили, правда ли, что обращение к Федеральному собранию назначено на 23 февраля. "Нет, это неправда, - ответил Песков. - Пока нет даты, она прорабатывается".

Как только будет принято решение, об этом сообщат, пояснил пресс-секретарь президента.

"Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражение в Послании", - отметил Песков. "Всегда послание - это, главным образом, про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях", - напомнил он.

"Речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. Вот об этом он и будет говорить", - анонсировал пресс-секретарь президента.