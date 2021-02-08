Песков заявил о скорой встрече Путина с лидерами фракций

Скоро президент проведет встречу с руководителями фракций Госдумы. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Беседа пройдет в режиме видеоконференции.

"Действительно, такое мероприятие готовится", - подтвердил Песков. "Оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, не будем ее заблаговременно анонсировать", - добавил он.

"Очевидно, что идет год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. Кроме того, это просто регулярное общение. Президент регулярно проводит такие встречи, это продолжение регулярной практики", - заключил Песков.

Напомним, что ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (фракция ЛДПР) сообщил, что встреча может состояться 18 февраля.