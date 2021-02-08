Пять важных настроек, которые нужно сделать на любом смартфоне

Настройки смартфонов, установленные по умолчанию производителем, устраивают далеко не всех, а порой могут не удовлетворять современным требованиям безопасности. Как правильно настроить свой смартфон? Сейчас расскажем.

1. Отключите предпросмотр уведомлений на заблокированном экране. Кому понравится, что часть переписки может прочесть любой посторонний, просто поглядев на экран?

Делается это просто. Нужно открыть настройки, раздел "Конфиденциальность - Показывать уведомления" и выбрать пункт "Показывать конфиденциальные данные только на разблокированном экране". Все сообщения, которые вам прислали, будут скрыты и отобразятся только после разблокировки (паролем, пальцем или лицом).

2. Проверьте , что и где разрешено делать приложениям. Делается это в разделе настроек "Конфиденциальность - Разрешения приложений". Имеет смысл зайти в пункты "Телефон", "Микрофон", "Камера", "Контакты", "Местоположение", SMS, "Список вызовов". В каждом из них будет видно, какие приложения имеют доступ к этим функциям, а какие - нет.

Нередко "безобидные" приложения вроде фонарика требуют доступ к звонкам и SMS, и это будет видно в настройках. Доступ лучше отключить, а в идеале - фонарик, который читает ваши контакты, нуждается в срочном удалении.

3. Избавьтесь от беспорядка на рабочем столе. На многих смартфонах новые приложения автоматически поселяются главном экране, захламляя его. Чтобы значки приложений, которые вы не будете использовать каждый день, оставались только в общем списке, достаточно нажать на рабочий стол в любом месте, выбрать меню "Настройки главного экрана" и отключить ползунок "Добавлять значки на главный экран".

4. Сэкономьте батарею. В разделе настроек "Вид" можно отключить автоматическое включение экрана при получении новых сообщений, поднятии смартфона и в других ситуациях. Экран (главный потребитель энергии) будет без толку работать меньше - батарея протянет дольше.

5. Включите отслеживание смартфона в разделе настроек "Безопасность - Найти устройство". После этого его можно будет отыскать в случае потери через сервис android.com/find. На сайте отобразится его точное местоположение, а также будет возможность "прозвонить" девайс, заблокировать его и в крайнем случае - полностью очистить, чтобы важные данные не попали в чужие руки.