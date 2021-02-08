Пятнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 8 по 14 февраля

Любите и будьте любимы - на этой неделе отмечается День всех влюбленных - 14 февраля. Каналы и платформы подготовились к этому празднику, ведь что может быть романтичнее, чем, обнявшись, смотреть хорошее кино. На этой неделе нас ждут не только яркие премьеры, но и повторы любимых фильмов и сериалов. Например, к 85-летию со дня рождения Анны Герман вновь покажут фильм "Дом любви и солнца" (Первый канал, 13 февраля в 10:10), на канале "Россия-Культура" повторят сериал Сергея Снежкина "Белая гвардия" ( с 8 февраля, в 22.10). Документальная лента "Саша Соколов. Последний русский писатель" - снова на Первом канале (10 февраля в 00:10). А, если хочется нового, то, безусловно, премьера недели - сериал "Кларисса" - спин-офф фильма "Молчание ягнят" - выходит в интернете. Читайте подробнее - про него и еще про 14 новинок.

1. Сериал "За первого встречного". На Первом канале, с 8 февраля в 21:30. Ироническая мелодрама о семейных ценностях и непростых человеческих отношениях. По сюжету Саша Савельева (Равшана Куркова), дочь богатого бизнесмена, накануне свадьбы застает своего жениха Антона (Андрей Бурковский) в постели с другой. Чтобы отомстить, Саша на следующий же день выходит замуж за… первого встречного. Им оказывается Сергей (Александр Пашков), бывший одноклассник, тайно влюбленный в Сашу еще со школы. Саша долгое время не знает, что Сергей не простой водитель, за которого она его приняла. А в то же время неверный Сашин жених всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение...

2. Сериал-детектив "Некрасивая подружка. Черный кот". Канал "ТВ Центр", 13 февраля в 17:05 . Главная героиня Тоня Остапчук идет знакомиться с родителями своего возлюбленного. Но вдруг соседский мальчик сообщает Тоне, что его отчим собирается убить начальника. На следующее утро выясняется, что тот на самом деле умер, однако причины смерти якобы самые естественные. Между тем мальчик уверяет, что отчим готовит новое убийство. И еще - у него в комнате живет черный кот, которого никто не видит....В ролях: Елена Муравьева, Николай Иванов, Александр Ильин, Ольга Науменко, Борис Щербаков, Татьяна Чердынцева и другие.

Фото: ТВ Центр

3. Cериал "Кларисса" о специальном агенте ФБР Клариссе Старлинг, известной по фильмам "Молчание ягнят" и "Ганнибал". More.tv, с 12 февраля. Время действия - Вашингтон, 1993 год. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг расследует дела об изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Однако, за силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться. Главную роль в "Клариссе" исполнила Ребекка Бридс, известная по проектам "Мы - мужчины" и "Беги, Милка, беги!".

Также фильм (в нем 10 серий) можно будет смотреть на "КиноПоиске HD".

4. Сериал "Хэмлок Гроув" (Hemlock Grove), сезоны с первого по третий. На "КиноПоиске HD" с 9 февраля. Мистическая драма с элементами хоррора по мотивам одноименного романа Брайана Макгриви. Хэмлок Гроув - маленький городок где-то в Пенсильвании, в котором древнее зло скрывается у всех на виду. Мирную жизнь местных жителей нарушает загадочное убийство старшеклассницы. В расследование преступления оказываются втянуты двое местных парней: Роман Годфри, наследник самого богатого и влиятельного семейства в Хэмлок Гроув, и Питер Руманчик, выходец из семьи цыган, недавно поселившейся на окраине города. О Питере ходят странные слухи - поговаривают, что он оборотень. В сериале снимались Билл Скарсгард ("Касл Рок", "Оно"), Фамке Янссен ("Люди Икс", "Захват"), Джоэль де ла Фуэнте ("Скорая помощь", "Форс-мажоры") и другие.

5. Новый сезон вокального супершоу "Голос.Дети". Первый канал, 12 февраля в 21:30 Наставники - Егор Крид (дебют в проекте), LOBODA и Василий Вакуленко (Баста). В ходе слепых прослушиваний наставники наберут команды по 15 юных исполнителей в каждой, затем придет черед отсева в "Поединках" и "Песне на вылет", после чего право решения дальнейшей конкурсной судьбы вокалистов перейдет к телезрителям, которые и выберут победителя всего сезона. Ведущий - Дмитрий Нагиев. Соведущая - Агата Муцениеце.

Фото: Первый канал

6. Новый сезон шоу "Маска". 14 новых героев, в костюмах которых скрываются популярные певцы, актёры, шоумены, ведущие и спортсмены. Но ни имён, ни фамилий, ни возраста никто не знает - только голос и несколько подсказок в каждом выпуске. Ведущий проекта по-прежнему Вячеслав Макаров. А искать ответ на главный вопрос сезона - "Кто скрывается под маской?" - будет звёздное жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и новый судья, который приготовил для зрителей НТВ сюрприз.

7. Новый сезон шоу "Точь-в-точь". Первый канал, 14 февраля в 19:35. Шоу перевоплощений выходит в эфир после пятилетнего перерыва. Участники - популярные российские исполнители, которые примеряют на себя образы легендарных музыкантов. Ведущий программы Александр Олешко. Участники нового сезона: Дарья Антонюк, Доминик Джокер, Мария Зайцева, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Алена Свиридова, Анастасия Спиридонова, Митя Фомин, Александр Шоуа. В премьерном выпуске зрители увидят: Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева, Шер, Элвиса Пресли, Билли Айлиш, Робби Уильямса и многих других. В жюри программы: Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Максим Галкин. Четвертый член жюри каждый раз меняется.

8. Юбилейный концерт оперной дивы "Хибла Герзмава и друзья". "Россия - Культура", 14 февраля в 21:25. Это - запись. Сам концерт состоялся19 января в Государственном Кремлевском дворце. В нем приняли участие Анна Нетребко, Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Дмитрий Ульянов, Чулпан Хаматова и другие. И, конечно, на сцене выступила сама Хибла Герзмава, исполнив соло и дуэтом арии из произведений Верди "Сила судьбы" и "Отелло", Моцарта "Свадьба Фигаро", Кальмана "Королева чардаша" и не только. А появление на сцене композитора Александры Пахмутовой, под аккомпанемент которой Хибла Герзмава исполнила песню "Нежность", зал встретил аплодисментами стоя. Вечер прошел в сопровождении Национального Филармонического оркестра России, дирижер - Владимир Спиваков. Ведущие - Юлиан Макаров и Дарья Златопольская.

Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура"

9. Актриса Марина Неёлова в гостях у братьев Верников в программе "2 ВЕРНИК 2". "Россия-Культура", 12 февраля в 22:20. "Талант владеет ею в большей степени, чем она им", - так говорила о Марине Неёловой знаменитая Фаина Раневская. Марина Мстиславовна не любит давать интервью, и вообще редко появляется в телеэфире. И поэтому состоявшийся разговор приобретает особую ценность. Актриса вспоминает интереснейшие эпизоды своей жизни, рассказывает о самых дорогих людях, с которыми свела ее судьба, таких как Александр Володин, Георгий Данелия, Галина Волчек, Валентин Гафт, Олег Даль, и говорит о театральных проектах, над которыми работает сегодня.

10. Поэт Вера Полозкова в программе "101 вопрос взрослому". Первый канал, 9 февраля в 00:10. Вера рассказала, как росла с матерью-одиночкой в коммуналке, за что ее не любили в классе, и почему потом долго не принимали в профессиональном кругу. Ответила на вопрос, удалось ли ей простить отца, который бросил семью еще до ее рождения, расскажет, как сама стала мамой, прочтет новые стихи и поддержит начинающих поэтов, пришедших в студию. Ведущий - Сергей Шубенков.

11. Второй сезон сериала "Две девицы на мели". "Пятница", с 8 февраля, 22:00. Героини Ольги Картунковой и Алевтины Тукан продолжат дружить, начнут свой бизнес и найдут любовь. Главные героини сериала - официантки Ольга и Маргарита. Оля "из народа", не лезет за словом в карман, Марго - девушка из высшего общества, потерявшая свой статус и состояние. Их объединяет дружба, работа, совместное проживание и желание начать свое дело - открыть кафе с пирогами ручной работы. В новом сезоне сериала их мечта начинает сбываться: они находят помещение под кафе и получают первые заказы. Но новоиспеченным бизнесвуман придется непросто: недоброжелатели и бывшие возлюбленные так и норовят вставить им палки в колеса. 12. Третий сезон приключенческого мультсериала "Город героев: Новая история", номинирован на престижную премию "Эмми". Зрителей ждут 10 заключительных серий проекта, ставшего продолжением оскароносного анимационного фильма "Город героев". Канал Disney, февраля в 17:00. В заключительных эпизодах сериала юный изобретатель Хиро Хамада и его робот Бэймакс вновь встанут на защиту родного города. Вместе со своими друзьями - бесстрашной Го Го Томаго, педантичным Васаби, находчивой Хани Лемон и неунывающим Фредом, им предстоит встретиться с коварным злодеем Бургером, который создал целую армию роботов, чтобы захватить Сан-Франсокио.

13. Документальный цикл "Великие живописцы". Исторический канал "365 дней ТВ", с 8 февраля, 20.00. Романтизм Эжена Делакруа, импрессионизм Клода Моне, гений Леонардо да Винчи, экспрессионизм Винсента Ван Гога... Телезрители познакомятся с шедеврами мастеров и поймут, почему эти художники произвели переворот и положили начало новым направлениям в живописи.

14. Кулинарное шоу "Куки внуки". Канал "Москва 24", 13 февраля. За 30 минут участники - бабушки и дедушки - должны повторить блюдо приготовленное ведущим программы профессиональным шеф-поваром Григорием Ляховицким. Предлагаемое блюдо можно трогать, нюхать, разглядывать, но ни в коем случае не пробовать. Домашним шеф-поварам брошен вызов. Справятся ли они с заданием ведущего программы? Любящее, но бескомпромиссное жюри состоящее из внуков, оценит. На канале есть еще одна новинка. Программа "Откройте, Давид". Хронометраж каждого выпуска - 15 минут. Ведущий Давид Виннер покажет в режиме "реального времени", как звезды Instagram, TikTok, эстрады и кино проживают день.

15. Не забываем о хорошем кино. На ОТР ко Дню Влюбленных и 45-летию режиссера Анны Меликян - фильм "Русалка" (14 февраля в 22:05). В ролях: Мария Шалаева, Евгений Цыганов, Мария Сокова и другие. Мелодрама, трагикомедия. НаКиноПоиск HD c 11 февраля - полнометражный анимационный фильм "Конь Юлий и большие скачки" - спин-офф цикла полнометражных мультфильмов о Трех богатырях от студии "Мельница". Роли озвучивали Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Сергей Бурунов и другие. На Первом канале зрителя ждут Джефф Бриджес, Дакота Джонсон, Синтия Эриво и другие в фильме "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" ". Эфир - 13 февраля в 00.10. А в онлайн-кинотеатре МТС ТВ с 8 февраля - норвежский триллер "Утойя. Выстрелы Брейвика". Зрелище - не для слабонервных, зато - незабываемое.