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08.02.2021 16:02
Рубрика: Экономика

Платина подорожала до уровня почти пятилетней давности

Текст: Александр Проценко
Фото: Павел Смертин/ РИА Новости Фото: Павел Смертин/ РИА Новости
Фото: Павел Смертин/ РИА Новости

Цена платины достигла $1,17 тыс. за тройскую унцию впервые с августа 2016 года - таковы данные нынешних торгов.

Фото: iStock
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Аналитики вспоминают, что целых три года цена этого драгметалла пыталась взять планку $1040, и все безуспешно. Но теперь, после длинной череды откатов, "бычий" рынок все-таки возобладал, и барьер был покорен. Этому во многом способствовал дисбаланс предложения и спроса, развившийся на фоне карантинных ограничений и последствий коронакризиса.

Дальнейшие прогнозы относительно стоимости платины на ближайшее будущее более чем оптимистичны. Спрос поддерживает растущая инвестиционная потребность рынка в активах, способных защитить сбережения от инфляции. Однако наибольшее влияние на подорожание этого драгметалла оказывает возрастающий спрос на используемые в автомобилях для уменьшения вредных выбросов топливные катализаторы - то есть, востребованность со стороны восстанавливающегося автопрома.

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