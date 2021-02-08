Платина подорожала до уровня почти пятилетней давности

Цена платины достигла $1,17 тыс. за тройскую унцию впервые с августа 2016 года - таковы данные нынешних торгов.

Аналитики вспоминают, что целых три года цена этого драгметалла пыталась взять планку $1040, и все безуспешно. Но теперь, после длинной череды откатов, "бычий" рынок все-таки возобладал, и барьер был покорен. Этому во многом способствовал дисбаланс предложения и спроса, развившийся на фоне карантинных ограничений и последствий коронакризиса.

Дальнейшие прогнозы относительно стоимости платины на ближайшее будущее более чем оптимистичны. Спрос поддерживает растущая инвестиционная потребность рынка в активах, способных защитить сбережения от инфляции. Однако наибольшее влияние на подорожание этого драгметалла оказывает возрастающий спрос на используемые в автомобилях для уменьшения вредных выбросов топливные катализаторы - то есть, востребованность со стороны восстанавливающегося автопрома.