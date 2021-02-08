Почему дистанционка не заменит очное обучение

Как уже сообщалось, студенты столицы сегодня могли после длительной дистанционки вернуться к обычным занятиям. А что думают по этому поводу в самих вузах? На вопрос корреспондента "Российской газеты" ответил Владимир Тульский, директор института электроэнергетики Национального исследовательского университета "МЭИ". Он рассказал:

- После дистанционного режима обучения вернемся в аудитории завтра, 10 февраля. А впервые встретимся со своими студентами на лабораторных работах и практических занятиях. Поточные лекции с большим количеством слушателей - 200 человек и более, в целях безопасности пока будут продолжаться онлайн. Но для нашего технического вуза очень важно иметь возможность прежде всего выполнять руками именно лабораторные работы. Инженера невозможно подготовить без практики, к примеру, будущим релейщикам, необходимо развивать навык настройки автоматики, и сделать это можно только на лабораторных установках.

Так что мы очень рады тому, что учебный процесс возобновляется в полной мере. Да, за время дистанционки все мы - и преподаватели, и студенты - овладели многими полезными технологиями, которые, безусловно, пригодятся нам и в будущем. Но пока, как мне кажется, они будут все-таки дополнительным инструментом, а не главным в учебном процессе. Первая сессия, прошедшая после обучения онлайн, показала, что лишь каждый пятый, а то и десятый студент способен эффективно заниматься самостоятельно. Большинству все-таки нужно войти в аудиторию, сесть за парту, отключиться от всех личных, семейных и других проблем и начать вникать в предмет. Особенно это касается студентов младших курсов. Многих из них еще поддерживают родители и то, что нужно всерьез учиться, овладевать профессией, которая будет их обеспечивать всю жизнь, для большинства пока выглядит абстракцией.