Почему дистанционка не заменит очное обучение

Новости

Евро и доллар стремительно падают 20:00
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 19:36
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 19:17
В Мурманске выпало рекордное количество снега 19:02
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
08.02.2021 20:10
Рубрика: Общество

Почему дистанционка не заменит очное обучение

Текст: Любовь Проценко
Как уже сообщалось, студенты столицы сегодня могли после длительной дистанционки вернуться к обычным занятиям. А что думают по этому поводу в самих вузах? На вопрос корреспондента "Российской газеты" ответил Владимир Тульский, директор института электроэнергетики Национального исследовательского университета "МЭИ". Он рассказал:
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

- После дистанционного режима обучения вернемся в аудитории завтра, 10 февраля. А впервые встретимся со своими студентами на лабораторных работах и практических занятиях. Поточные лекции с большим количеством слушателей - 200 человек и более, в целях безопасности пока будут продолжаться онлайн. Но для нашего технического вуза очень важно иметь возможность прежде всего выполнять руками именно лабораторные работы. Инженера невозможно подготовить без практики, к примеру, будущим релейщикам, необходимо развивать навык настройки автоматики, и сделать это можно только на лабораторных установках.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Собянин: Московские студенты возвращаются к очному обучению

Так что мы очень рады тому, что учебный процесс возобновляется в полной мере. Да, за время дистанционки все мы - и преподаватели, и студенты - овладели многими полезными технологиями, которые, безусловно, пригодятся нам и в будущем. Но пока, как мне кажется, они будут все-таки дополнительным инструментом, а не главным в учебном процессе. Первая сессия, прошедшая после обучения онлайн, показала, что лишь каждый пятый, а то и десятый студент способен эффективно заниматься самостоятельно. Большинству все-таки нужно войти в аудиторию, сесть за парту, отключиться от всех личных, семейных и других проблем и начать вникать в предмет. Особенно это касается студентов младших курсов. Многих из них еще поддерживают родители и то, что нужно всерьез учиться, овладевать профессией, которая будет их обеспечивать всю жизнь, для большинства пока выглядит абстракцией.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
Песков рассказал о поэтапной работе по увеличению пенсий
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно