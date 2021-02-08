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08.02.2021 18:12
Рубрика: Экономика

Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Люди с нарцистическим типом личности чаще оказываются на руководящих должностях. Такой вывод сделали итальянские психологи из Свободного университета в Больцано, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Leadership Quarterly.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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В ходе исследования были опрошены 172 генеральных директора итальянских компаний. Они рассказали о структуре организаций, которыми руководят, а также об истории своего карьерного роста и образовании. Кроме того, испытуемым предложили пройти тест на определение черт личности.

Нарциссы склонны к демонстративности и пытаются использовать других людей для достижения своих целей. Для них также характерна чрезмерная самовлюбленность, завышенная самооценка, не соответствующая действительности, амбициозность и самоуверенность. По мнению авторов работы, именно последние два качества двигают людей к лидерским позициям и способствуют более активному продвижению по службе.

При этом подчиненные нарциссов более несчастны, чем подчиненные руководителей с другими типами личности. Кроме того, молодой и неопытный лидер во главе компании может принести немало проблем, опасаются исследователи. Они надеются, что их работа окажется полезна для многих фирм, выбирающих нового руководителя.

Экономика Работа Общество Наука

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