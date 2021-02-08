Под Гродно начались учения танкистов-резервистов на Т-72Б3

В Беларуси начались батальонные тактические учения 120-й механизированной бригады. Маневры с боевыми стрельбами прошли в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил республики.

Как сообщает пресс-служба Миноброны РБ, из запаса призваны около 150 военнослужащих-танкистов. Для восстановления навыков по военно-учетным специальностям подразделение вышло на Борисовский полигон.

"Запасники отработали нормативы по технической, тактической, огневой подготовке. Задачи армейцы выполняют в том числе на обновленных танках Т-72Б3", - говорится в сообщении.

Танковому батальону также предстоит совершить многокилометровый марш на один из полигонов Гродненской области.

Кроме того, в высшую степень боеготовности был приведен один из батальонов Витебской воздушно-десантной бригады. Гвардейцы совершили марш и заняли назначенный район. По замыслу тренировки "голубые береты" должны в кратчайшие сроки обнаружить условное незаконное вооруженное формирование и уничтожить его.